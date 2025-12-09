В России усилят контроль за операциями лиц из списка террористов и экстремистов

Росфинмониторинг предложил усилить контроль за операциями с имуществом лиц из списка террористов и экстремистов. Об этом сообщил замначальника юридического управления службы Владимир Грачев на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, передает ТАСС. Изменения вносятся в законопроект «О противодействии отмыванию доходов».

Когда гражданина включают в перечень террористов и экстремистов, его имущество замораживают, банковские счета блокируют. Господин Грачев отметил, что рассматриваемый законопроект направлен на «совершенствование замораживания имущества в рамках национальной антиотмывочной системы». В поправках также предлагается приостанавливать разрешенные выплаты для лиц, объявленных в розыск.

Средства замораживают по решению межведомственной комиссии при Росфинмониторинге. В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о ее преобразовании. Комиссия может замораживать имущество по подозрению в экстремистской деятельности, даже если в отношении физлица нет достаточных оснований для включения в список Росфинмониторинга.