Путин дал право межведомственной комиссии блокировать счета по подозрению в экстремизме

Президент России Владимир Путин преобразовал существовавшую ранее межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма. Теперь она сможет выносить решения о блокировке счетов еще и по подозрению в экстремизме.

Изменения вносятся в соответствии с федеральным законом (ФЗ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 28 декабря 2024 года в статью 7.4 этого закона добавили «экстремистскую деятельность» в качестве нового основания для блокировки счетов по решению специальной межведомственной комиссии.

Особенность межведомственной комиссии заключается в том, что она может выносить решения о заморозке счетов даже если в отношении физлица или организации нет достаточных оснований для включения в «черный список» Росфинмониторинга. Причиной рестрикции могут служить «подозрения» в экстремистской деятельности.

Выводы о «подозрительности» делаются после рассмотрения комиссией соответствующих обращений, поступивших от российских и иностранных органов и организаций.

Новая межведомственная комиссия получит аналогичные полномочия в отношении лиц, заподозренных в диверсиях. Эта норма попала в регулирующий ФЗ 24 июня 2025 года.

В соответствии с указом, председателем комиссии будет заместитель Росфинмониторинга, курирующий вопросы противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности. В состав органа также войдут замначальника управления службы ФСБ, замначальника главного управления в центральном аппарате МВД России и замдиректора департамента МИДа.

Степан Мельчаков