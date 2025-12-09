Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах выросло до 14 человек

В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали 14 человек, включая ребенка. Об этом сообщил вице-премьер республики Владимир Степанов в своем Telegram-канале.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия нападения и обеспечивать безопасность граждан.

В микрорайоне развернут пункт временного размещения на базе школы, где работают психологи и врачи. Жильцы постепенно возвращаются домой, а специально созданные комиссии при городской администрации начали оценку состояния зданий и причиненного ущерба.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что утром республика подверглась нападению беспилотных летательных аппаратов. Тогда было известно о девяти пострадавших.

Анна Кайдалова