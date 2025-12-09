В Москве прошёл финал FONBET Гимнастической Премьер-лиги

Победителем FONBET Гимнастической Премьер-лиги среди мужчин стала команда Алексея Ростова — «Львы» из Владимира. У женщин сильнейшей оказалась команда Ангелины Мельниковой «Чародейки» из Москвы. Соревнования состоялись 7 октября на малой ледовой «ЦСКА-Арене» в столице в присутствии 3 тыс. зрителей.

Серебро у мужчин взяла команда Михаила Худченко «Джентльмены» (Москва), бронзу — «Динамо» (Москва) под руководством Артура Далалояна. У женщин второе место досталось команде Дарьи Нагорной «Besties» (Москва), третье – команде Марии Пасеки «Локомотив» (Москва). Почётным гостем церемонии награждения стала олимпийская чемпионка Барселоны, единственная в мире гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх Оксана Чусовитина.

Призовой фонд финала Гимнастической Премьер-лиги составил 8 млн руб. Его распределили между призерами. Гимнаст, набравший наибольшее количество баллов среди всех спортсменов в сезоне, получил специальный приз — автомобиль. Награды был удостоен Иван Куляк из команды «Джентльмены».

«Хочу сказать большое спасибо компании FONBET за поддержку спортивной гимнастики в России. Вы являетесь ключевым партнёром не только на главных стартах — Кубке России и Чемпионате России, — но и в новых проектах, таких как Гимнастическая Премьер-лига»,— заявил вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный.

«С самого начала компания FONBET заинтересовалась новым форматом и его перспективами. Сегодня за год мы проводим более 50 соревнований в разных городах и регионах. В проекте участвуют уже 20 команд, если учитывать и мужские, и женские составы. И всё это — только второй сезон проекта! Спасибо всей компании за доверие и за то, что поверили в развитие новых форматов гимнастики. Благодаря вашей поддержке мы уже видим такие значимые результаты»,— добавил он.

Арнольд Кабанов