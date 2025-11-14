В Черноземье назначили новых судей
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 19 судей в ряде регионов Черноземья. Исключением стала Орловская область, где ротаций зафиксировано не было. Документ от 14 ноября опубликован на официальном портале правовой информации.
В Липецкой области произошло семь назначений. Судьей Арбитражного суда Липецкой области стала Ирина Добросоцкая. Судьями судов общей юрисдикции назначены: Ольга Родионова — в Елецкий городской суд, Ольга Енина — в Задонский районный суд, Татьяна Перфилова — в Липецкий районный суд, Екатерина Хожаинова — в Октябрьский районный суд города Липецка. В Советский районный суд Липецка назначены Галина Савченко и Эллада Чеканова.
В Курской области заместителем председателя областного суда на шестилетний срок назначена Юлия Рассаднева. Судьями Ленинского районного суда Курска стали Евгения Казимирова и Светлана Русак.
В Белгородской области председателем Вейделевского районного суда назначен Валерий Пустовойтов. Судьей Октябрьского районного суда Белгорода утверждена Олеся Воскобойникова.
В Воронежской области президентским указом утверждены руководители и заместители руководителей четырех районных судов. Иван Жидких возглавил Железнодорожный районный суд Воронежа. Заместителями председателей назначены: Лариса Елизарова — в Коминтерновский районный суд, Елена Попова — в Советский районный суд, Елена Курбатова — в Центральный районный суд города. Судьей Борисоглебского городского суда стала Галина Клишина.
В Тамбовской области председателем Котовского городского суда назначена Оксана Елагина. Судьей Рассказовского районного суда утверждена Надежда Коваль.