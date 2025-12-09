Четверть ижевчан планируют работать в новогодние праздники

24% опрошенных жителей Ижевска заявили о планах работать в праздничные дни на Новый год. Такие данные следуют из опроса от сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Планирующих трудиться в праздники больше среди молодежи до 35 лет. Чем ниже у сотрудника образование, тем чаще он заявляет о планах на работу в новогодние дни: 33% горожан с СПО против 14% с высшим.

Треть горожан (31%) наметили встречать праздник дома. Каждый десятый (9%) хочет отправиться в путешествие, 8% — пойти на Новый год в гости, 6% — поехать на дачу.

«Самыми популярными вариантами времяпрепровождения являются общение с близкими, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, зимние виды спорта, прогулки, ремонт, многие хотели бы предаться “ничегонеделанию” и хорошенько выспаться»,— говорится в сообщении.

Напомним, согласно предыдущим исследованиям сервиса, каждый десятый молодой ижевчанин ненавидит Новый год. Мужчины в целом более холодны в отношении к празднику, в сравнении с женщинами — 31% и 23% соответственно.