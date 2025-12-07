Опрос: каждый десятый молодой ижевчанин ненавидит праздновать Новый год

10% опрошенных жителей Ижевска в возрасте до 35 лет ненавидят встречать Новый год. Вместе с тем 35% молодых людей являются фанатами праздника. Первый и второй результаты превышают процентные показатели горожан более старшего возраста, относящихся к новогодней традиции более спокойно. Такие данные следует из опроса от сервиса SuperJob.

В целом ижевчане относятся к Новому году положительно: 24% обожают этот праздник, еще 25% охарактеризовали свое отношение фразой «Люблю, но без фанатизма». Еще 27% респондентов относятся к новогодней традиции нейтрально. Отрицательные эмоции испытывают только 8% горожан: 5% не любят праздник, 3% — ненавидит.

«Женщины чаще мужчин рассказывали, что обожают Новый год — 29% против 20% соответственно. Представителям сильного пола характерно более спокойное отношение — 31% против 23% среди горожанок»,— говорится в исследовании. Очевидно, состоящие в браке респонденты любят Новый год больше, чем холостые и незамужние, горожане с детьми — сильнее, чем бездетные.