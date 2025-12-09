Аренда однокомнатных квартир в Ставрополе подешевела на 4%

Аналитики «Циан» зафиксировали снижение средней цены аренды однокомнатной квартиры в Ставрополе. В декабре 2025 года она составила 22,8 тыс. руб. в месяц. Это на 4% меньше, чем в декабре 2024 года. Аренда двухкомнатных квартир упала на 5% и достигла 30,4 тыс. руб. Цифры подтверждают объявления на платформах: цены варьируются от 22 тыс. до 27 тыс. руб. за «однушку» с мебелью и техникой. Рост предложения подавляет спрос, особенно вне сезона.

Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циан», объясняет тенденцию спокойствием рынка в 2025 году. Спрос и ставки впервые за несколько лет не выросли, а стабилизировались на уровне 2024 года. В ближайшие месяцы цены продолжат снижаться на 1,5% ежемесячно. Рост возобновится лишь в июне-июле 2026 года, но он окажется скромнее из-за активизации новостроек и вторички на фоне улучшения ипотеки.

Рынок аренды в Ставрополе отражает общероссийские тренды. В октябре 2025 года цены на «однушки» здесь уже падали на 11%, до 25 тыс. руб., по данным агрегаторов. Предложение однокомнатных квартир выросло за год на 96%, двухкомнатных — в 2,1 раза. Собственники предпочитают сдавать жилье вместо продажи ради стабильного дохода. Сезон высокого спроса завершился в сентябре, просмотры объявлений сократились на 10%. В 2026 году ипотека подтолкнет продажи, что ослабит аренду. Жильцы выигрывают от коррекции, собственники — от устойчивого потока.

При этом в ноябре 2025 года аренда «однушек» в Ставропольском крае выросла на 6% год к году, до 23,5 тыс. руб. Однако к декабрю цены скорректировались вниз на 2,5% по сравнению с октябрем. В Ставрополе жилье с косметическим ремонтом стоило в октябре 21,8 тыс. руб., с дизайнерским — 29,6 тыс. руб., на 36% дороже. Общий дисконт на рынке достигал 8–9% для разных типов квартир.

