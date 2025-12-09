Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Получивший паспорт РФ боксер Джонсон устроился инструктором в парк «Патриот»

Американский боксер Кевин Джонсон, в 2024 году получивший российское гражданство, работает инструктором в волгоградском парке «Патриот». Об этом ТАСС сообщил его промоутер Владимир Хрюнов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Он живет нормальной жизнью русского мужика»,— отметил промоутер.

За время спортивной карьеры 46-летний Кевин Джонсон одержал 36 побед (20 нокаутом). Также на его счету 22 поражения, еще два боя завершились вничью.

Спортсмен получил российский паспорт в январе 2024-го. Спустя месяц ему выдали сертификат на квартиру в Самаре. Это вызвало недовольство среди самарских обманутых дольщиков.

