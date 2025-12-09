Защитник «Калгари» Ян Кузнецов забросил победную шайбу в матче с «Буффало»

«Калгари Флеймс» одержал домашнюю победу над «Буффало Сейбрс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 7:4.

В составе победителей дублем отметился белорусский форвард Егор Шарангович, по одному голу забили Расмус Андерссон, Джонатан Юбердо, Назем Кадри и Микаэль Баклунд. Победная шайба на счету российского защитника Яна Кузнецова. Также он отметился результативной передачей. В своем дебютном сезоне в НХЛ хоккеист набрал 5 (2 гола+3 передачи) очков в 17 матчах. У «Буффало» шайбы забросили Тейдж Томпсон, Оуэн Пауэр, Расмус Далин и Алекс Так.

«Калгари» с 28 очками после 31 матча занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Буффало» набрал 26 очков по итогам 29 встреч и занимает последнюю, восьмую строку в Атлантическом дивизионе.

В других матчах дня «Лос-Анджелес Кингс» на выезде обыграл «Юта Маммот» — 4:2. Голевым пасом отличился защитник хозяев Михаил Сергачев. «Миннесота Уайлд» в гостях победил «Сиэтл Кракен» со счетом 4:1. В составе победителей шайбы забросили нападающие Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко, поразившие пустые ворота. «Торонто Мейпл Лифс» на своем льду всухую обыграл «Тампа-Бей Лайтнинг» — 2:0. «Детройт Ред Уингс» в гостевом матче разгромил «Ванкувер Кэнакс» со счетом 4:0.

Таисия Орлова