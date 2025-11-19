И пакт с ними

Верховный суд (ВС) «зачистит» свои постановления от ссылок на Европейскую конвенцию о правах человека, но сохранит сформулированные с ее помощью позиции — с отсылом на общепризнанные нормы международного права. Это следует из проекта постановления, рассмотренного пленумом ВС 18 ноября. Также на пленуме продолжилось сокращение состава Научно-консультативного совета при ВС, который после назначения новым председателем суда Игоря Краснова потерял уже более трети своих членов.

Пленум ВС рассмотрел 18 ноября проект постановления, которым признает утратившими силу собственные разъяснения о применении Европейской конвенции по правам человека. Документ, который был отправлен на доработку, также предполагает внесение изменений в более чем два десятка действующих постановлений: из них будут исключены ссылки на Европейскую конвенцию и практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а также другие международные договоры, утратившие силу для Российской Федерации. Внесение таких поправок обусловлено прекращением членства России в Совете Европы и ее выходом из-под юрисдикции ЕСПЧ, указывают в суде. Устаревшие ссылки в большинстве случаев предлагается заменить апелляцией к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года либо к нормам российского законодательства.

Так, в новой редакции документа подчеркивается, что несоблюдение процессуальных сроков нарушает конституционные права граждан и противоречит общепризнанным нормам международного права. При этом сохраняется ранее принятый порядок исчисления сроков судебного разбирательства по уголовным делам, который включает как предварительное расследование, так и судебное рассмотрение, начинаясь с момента предъявления обвинения или задержания и заканчиваясь вступлением приговора в законную силу или прекращением уголовного преследования. Сроки судебного разбирательства по гражданским делам, как и до сих пор, начинают исчисляться со времени поступления искового заявления, а заканчиваются в момент исполнения судебного акта.

Сохраняются и действовавшие до сих пор подходы к вопросам соблюдения прав заключенных: судам указывается, что условия содержания должны быть совместимы с уважением к человеческому достоинству, при этом лицу не должны причиняться лишения и страдания в более высокой степени, чем тот уровень страданий, который неизбежен при лишении свободы.

Остались актуальными и правовые позиции относительно вопросов свободы выражения мнений и защиты репутации. В их числе известный постулат, сформулированный в Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ, принятой Комитетом министров Совета Европы,— о том, что политические и публичные деятели, участвующие в общественной жизни, должны быть готовы к критике, в том числе со стороны СМИ. Судам, как и прежде, предписано различать утверждения о фактах, которые могут быть проверены, и оценочные суждения, выражающие мнение или убеждение, которые не подлежат судебной проверке, если не носят оскорбительного характера.

Как ранее сообщал “Ъ”, высший суд на практике уже давал нижестоящим инстанциям понять, что необходимость руководствоваться международными договорами, а также общепризнанными принципами и нормами международного права никуда не делась и после выхода России из Совета Европы в марте 2022 года (см. “Ъ” от 21 апреля). Обновленные положения обеспечат преемственность правового регулирования и позволят российским судам применять нормы международного права в рамках действующей правовой системы, отмечают в ВС.

Также пленум ВС продолжил обновление состава Научно-консультативного совета (НКС) при ВС: на прошедшем заседании из него исключили еще 31 человека. Напомним, по итогам предыдущего пленума ВС 28 октября возможности принимать участие в обсуждении и подготовке рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики уже лишились 18 членов НКС из 141, включая декана юридического факультета СПбГУ Сергея Белова и нескольких действующих судей. На этот раз среди исключенных из состава экономико-правовой секции оказались несколько профессоров юрфака МГУ, а руководитель Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева при президенте, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева покинула сразу две секции: гражданско-правовую и экономико-правовую.

Анастасия Корня