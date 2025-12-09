Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Покупателей и сотрудников ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте эвакуировали

Утром 9 декабря службы эвакуировали посетителей из торгово-развлекательного центра «Галерея» у станции метро «Площадь Восстания», сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Фото: Артем Леготин

Инцидент случился в одиннадцатом часу утра. Причины пока не называются. Спустя пятнадцать минут покупателям разрешили вернуться.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что 30 октября из гипермаркета «О’кей» на Богатырском проспекте эвакуировали 300 человек из-за пожара. Представители гипермаркета пояснили, что задымление произошло в технической части.

Андрей Маркелов

