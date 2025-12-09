В Петербурге актер вернул проданные квартиру и машину «по схеме Долиной»

Петербургский актер Кирилл Ульянов через суд сумел вернуть квартиру и машину, которые он продал, как утверждается, по «наущению мошенников». И недвижимость, и авто актер вернул после того, как покупатели сделали ремонт, сообщает «Фонтанка».

В мае 2024 года актер продал машину. Купивший ее Станислав К. заявил, что автомобиль был «в ужасном состоянии, в салоне были прожжены сиденья, расколот пластик, сломан передний бампер, вмятины по всему кузову». Он приобрел его за 1,5 млн руб. В ремонт он вложил 250 тыс. руб., после чего перепродал ее ООО «АМКапитал». Однако позднее господин Ульянов подал в суд иск с требованием признать сделку недействительной. Суд встал на его сторону. Покупатель указывал, что при сделке спрашивал продавца, не давят ли на него мошенники. По словам мужчины, тот ответил отрицательно.

«3 сентября 2025 года Выборгский суд своим решением обязал машину вернуть Ульянову, а Ульянов должен вернуть мне деньги. Но учитывая цепочку в этой купле-продаже, возвращать машину должен последний владелец — компания "АМКапитал"»,— объяснил Станислав К.

После этого актер продал квартиру. Пенсионерка Эльба Гергиева купила ее за 19,5 млн руб., и это ее единственное жилье. У продавца на момент сделки были еще две квартиры. Сын пенсионерки сделал в квартире ремонт за 2,6 млн руб. 22 июня 2024 года, через день после заключения сделки, актер подал в полицию заявление, что стал жертвой мошенников. Петроградский районный суд постановил вернуть ему квартиру, но также — взыскать 19,5 млн руб. в пользу покупательницы.

Резонансной стала похожая ситуация с квартирой певицы Ларисы Долиной. Она продала ее в 2024 году за 112 млн руб., но позднее заявила, что стала жертвой мошенников и отдала им деньги. Суд вернул ей право собственности на квартиру. Купившая недвижимость Полина Лурье подала жалобу в Верховный суд.

