Импорт яблок в Краснодарский край сократился на 77,5%

Краснодарский край за десять месяцев 2025 года импортировал 6,5 тыс. т яблок против 28,9 тыс. т за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Объем ввоза сократился на 77,5 процента.

Одновременно экспорт яблок из региона за январь—октябрь 2025 года составил 592,7 т. За тот же период 2024 года было вывезено 232,3 т.

В целом импорт фруктов в Краснодарский край в январе—октябре 2025 года снизился на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период на Кубань импортировали 978 тыс. т фруктов. Основными странами-импортерами выступают Египет, Турция и Узбекистан. Основной объем импортируемой продукции составляют апельсины, мандарины и виноград.

Наталья Решетняк