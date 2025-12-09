Дагестан собрал 1,57 млн тонн овощей

Аграрии Дагестана в 2025 году собрали 1,57 млн тонн овощей — на 100 тыс. тонн больше, чем в 2024-м, когда валовой сбор достиг 1,5 млн тонн. Они убрали урожай с 39,7 тыс. га при средней урожайности 396,2 ц/га, что на 6,8% превышает прошлогодний показатель. Лидером стал Левашинский район: фермеры получили 383,2 тыс. тонн, обогнав Дербентский (321 тыс. тонн), Кизлярский (250 тыс. тонн) и Акушинский (121,5 тыс. тонн) районы, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД

Фермеры вовремя завершили уборку благодаря благоприятной погоде и расширенным посевным площадям — общая площадь под овощи выросла до 40,5 тыс. га открытого грунта плюс 7,6 тыс. га бахчевых. Мелиорация ввела в оборот тысячи гектаров, а ирригация охватила 395,6 тыс. га полей, подняв урожайность риса и овощей на 6,7% за три года. Капуста доминирует: аграрии ежегодно заготавливают около 700 тыс. тонн этой культуры.

Министр сельского хозяйства региона Шамиль Рамазанов доложил главе правительства Абдулмуслиму Абдулмуслимову об итогах на 1 ноября: тогда уже накопали 1,428 млн тонн овощей с 38,1 тыс. га при 374,6 ц/га. Картофель дал 337 тыс. тонн с 17,6 тыс. га (191,3 ц/га), плоды — 216,5 тыс. тонн с 23,9 тыс. га (90,6 ц/га). Общая посевная кампания охватила 351,3 тыс. га.

Рост урожая усиливает позиции Дагестана как овощного лидера Северного Кавказа. Предприятия переработали 1,3 тыс. тонн плодов и овощей за январь–октябрь, выпустив 13,3 млн условных банок консервов. В 2025 году производство соков, нектаров и пюре вырастет на 25% до 21,4 млн банок. Фермеры обеспечили внутренний рынок и экспорт, снизив зависимость от импорта.

Станислав Маслаков