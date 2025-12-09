Экс-заместителю начальника УФСИН по Удмуртии Рамилю Газизуллину продлили арест
Индустриальный райсуд Ижевска вновь продлил срок ареста бывшему заместителю начальника УФСИН по Удмуртии Рамилю Газизуллину на два месяца, до 17 февраля. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере (ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.
Продление меры пресечения от 13 августа
Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии
Как считает следствие, в мае 2023 года обвиняемый, будучи должностным лицом, получил взятку в виде автомобиля Mazda СХ5 стоимостью 2,7 млн руб. от руководителя группы компаний, имеющей договорные отношения с исправительными учреждениями Удмуртии, за лоббирование ее интересов.
Напомним, Рамиль Газизуллин был задержан 17 июня. На следующий день его отправили в СИЗО.