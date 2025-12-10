«Зарабатывать на развитии всегда интереснее, чем экономить»

В недавно опубликованном «Обзоре финансовой стабильности» Банк России отметил, что доля плохих кредитов в корпоративном сегменте с начала 2025 года выросла незначительно — на 0,2 процентного пункта, однако есть несколько проблемных отраслей: металлургия, угольная промышленность и нефтегазовый сектор, где ситуация с обслуживанием долга обстоит хуже. Как банки работают с крупными заемщиками, с чем сталкивается бизнес сегодня и какие меры помогают компаниям МСБ пережить трудные времена, рассказал заместитель председателя правления Абсолют-банка Павел Трофимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Трофимов

Фото: Предоставлено пресс-службой «Абсолют-банка» Павел Трофимов

Фото: Предоставлено пресс-службой «Абсолют-банка»

— Как вы оцениваете итоги корпоративного бизнеса в этом году? Реализовались ли пессимистические прогнозы начала года о существенном росте дефолтности компаний?

— Начнем с того, что основа всех происходящих сегодня событий в экономике — это стоимость денег. И в ситуации, когда деньги дорогие, далеко не все компании готовы исполнять обязательства вовремя. И чаще всего речь идет не столько о банковских долгах, сколько о ситуациях, когда, например, компании МСБ не получают в срок оплату от крупных покупателей или заказчиков, потому что те считают, что выгоднее разместить деньги под высокую ставку. Логика понятна: зачем платить, если можно чуть-чуть на них заработать?

Следовательно, возникает вопрос: а есть ли у компании-подрядчика в этот момент запас прочности, чтобы прожить период ожидания, когда она получит наконец от заказчика честно заработанное и сможет выплатить зарплату, налоги и все остальное? Конечно, в этой ситуации многие бизнесы в отсутствие запаса прочности чувствуют себя хуже, чем раньше, а какие-то уже никак себя не чувствуют.

Понимая, что эта ситуация быстро не разрешится, большинство кредиторов принимают решение затянуть гайки в кредитной политике, стать более консервативными, более внимательными. Стоит отметить, что в целом сегодня на рынке меньше доверия к контрагентам, и этот факт также влияет на всех участников цепочки кооперации.

— Сегодня бизнес нередко сталкивается с неплатежами со стороны контрагентов. Проводите ли вы реструктуризации, чтобы поддержать порядочных заемщиков?

— Сразу скажу: реструктуризация — это не панацея решения любой проблемы бизнеса, а иногда это просто медленная смерть. В такой ситуации банку важно вовремя оценить, есть ли у бизнеса будущее, реальный план выживания и развития. Когда банк сталкивается с необходимостью изменить условия по уже действующему продукту, необходимо снова оценить риск на конкретного клиента — посмотреть, собственно, что с ним происходит, почему обстоятельства и события привели в эту точку, и заглянуть немного в будущее, чтобы понять, а что будет дальше с развитием этой ситуации. Фактически ответить на вопрос: это какая-то разовая история или системная проблема? Надо понять, верит ли банк в то, что акционер или топ-менеджмент компании справится с этой ситуацией, сможет продолжить работать или нет. Но ситуации с положительным финалом случаются не так часто, они требуют полного вовлечения владельцев, команды и ресурсов, не все оказываются к этому готовы.

— То есть меньшая доля проблемных заемщиков способна восстановить свою платежеспособность?

— Все не так однозначно. В данном контексте я бы выделил два типа бизнесменов. Есть владельцы бизнеса, которые во все времена старались обеспечить устойчивость своей компании. И если они видели кризисные явления, то старались этим риском как-то управлять. Подорожал долг. Что надо сделать? Сократить его. Да, ты, возможно, не заработаешь на этом плече дополнительную прибыль, на которую рассчитываешь, но ты сохранишь устойчивость. А есть второй тип бизнесменов — более агрессивный, которые старались заработать в любых обстоятельствах в два раза больше за счет высокого уровня заемного капитала. Судьба таких предпринимателей в период дорогих денег незавидна — процентная ставка просто убила эти компании.

— В кризис всегда обостряется борьба за качественных заемщиков, а их во все времена всегда мало. Как сейчас банки конкурируют за платежеспособных клиентов?

— Если коротко, то основной секрет — это гибкость. Банк должен быстро принимать решения, которые устраивают его и клиента.

Цена — это не всегда определяющий фактор. Это конструктор — важны условия по ковенантам, по обеспечению исполнения обязательств, залоги, поручительства, срочность предоставляемых денег — словом, совокупность условий. У крупных предприятий есть определенные, я бы сказал, принципиальные требования по кредитно-обеспечительной документации… Очень много нюансов. И вопрос в том, готов ли банк быстро отрабатывать эти вопросы с клиентом в двусторонних отношениях или у него настолько неповоротливая модель, что он может кредитовать только по определенным лекалам.

— На растущем рынке идет конкуренция за крупных заемщиков, но на падающем рынке одна крупная компания может обрушить весь портфель. Изменился ли подход в этом году?

— Диверсификация неподвластна времени — как правило, даже если норматив позволяет выдать компании условно 100 руб., банк выдает 30 руб. Вероятность негативных событий на диверсифицированном портфеле дает все равно меньший отрицательный финансовый результат, чем эффект удара по одному крупному кейсу. Лучше выдать десять кредитов по 10 руб., чем один на 100 руб.

— После снижения ключевой ставки в третьем квартале началось небольшое оживление в розничном сегменте, а растет ли при этом спрос со стороны корпоративных заемщиков?

— Какого-то заметного всплеска спроса пока нет — сейчас мы наблюдаем то, чему на рынке дали название «инвестиционная пауза». Потому что владелец капитала всегда имеет выбор — найти проект, на котором при приемлемом риске отдача будет выше доходности условного депозита, или пересидеть с прогнозируемым финансовым результатом. Если вы знаете, где и как заработать 30% годовых, вы аккумулируете капитал и даже возьмете долг под 20%. Но на рынке не так много идей, где сегодня можно заработать такие высокие проценты. Тем более инвестпроект — это долгосрочная история. И бизнесу надо качественно спрогнозировать его финансовый результат и еще убедить кредитора в реальности этого прогноза.

— С инвестпроектами понятно, а на кредиты на текущую деятельность спрос есть?

— Конечно, в части кредитов основная потребность клиентов сегодня — это пополнение оборотного капитала, которое служит покрытием и кассовых разрывов, и необходимости, допустим, под контракт закупить сырье и материалы.

Кстати, банкиры в ряде случаев выступают еще хорошими финансовыми консультантами для клиентов. У нас был интересный кейс: к нам обратился клиент с просьбой увеличить размер кредита. Мы начали разбираться, почему ему потребовалось больше — знали, что это предприятие устойчивое, с компетентной командой, которая делает специализированные работы. Однако в контрактной базе заказчиков нашего заемщика были исключительно предприятия, которые сейчас испытывают сложности и задерживают оплату выполняемых по контракту работ. И пазл сложился: мы поняли, что клиент в этой ситуации вынужденно решил, что лучше увеличить долг в банке. Мы ему предложили более удобный для него вариант: через факторинговый механизм выкупить дебиторскую задолженность — по обязательствам перед банком его должникам отказать сложнее.

— Какие еще инструменты могут быть эффективны в качестве поддержки заемщиков?

— Механизм удешевления кредитных средств — это банковские гарантии, когда клиент-контрактник идет в сделку с авансами, то есть, по сути, заказчик берет на себя процентные расходы исполнителя. При этом, выдавая банковскую гарантию, мы в подавляющем большинстве случаев снижаем свои риски залогами или поручительствами или обращаемся к страховым продуктам — такие сейчас активно используются.

— Чаще, чем раньше?

— Однозначно — да, потому что вскрытие гарантий по рынку происходит сейчас намного чаще. Мы делимся со страховыми компаниями маржей, а они нам часть риска закрывают. 100% риска страховщики на себя не берут — у них тоже есть своя франшиза. Подходы стали консервативнее.

— Как вы в текущей ситуации оцениваете возможности облигационного рынка в качестве альтернативы кредитам?

— Во-первых, облигационный рынок не для всех: заемщик должен дозреть до этого рынка — если компанию не знают на публичном рынке, то надо прорабатывать это знакомство: получить рейтинги, подготовить качественную отчетность, пройти аудит и т. д. Но даже для крупных компаний, выбирающих долговые инструменты, эти займы недешевы. На самом деле, дешевле получить деньги в двусторонних отношениях с кредитором. Кредитор для определения стоимости риска задаст вопросы, разберется в ситуации, покопается в расшифровках статей баланса и так далее. А публичный рынок так не работает. Он хорош для крупных известных компаний, потому что у них есть опыт публичных заимствований, рейтинги и соответствующий уровень общения с инвесторами. Их рынок, как правило, оценивает эффективнее.

Хотя есть один нюанс: сегодня, в отличие от многих банков, публичный рынок готов покупать длинный риск. И облигационный долг, пусть и сравнительно дороже, может быть более актуальным для компаний, которые ищут финансирование на средне- или долгосрочные проекты.

— Ждете ли вы заметного оживления рынка в первой половине 2026 года? Какие у вас прогнозы?

— В своих прогнозах мы достаточно консервативны, каких-то сверхоптимистических ожиданий у нас нет. Мы понимаем, что движение по ключевой ставке будет, но не таким быстрым, как ожидает бизнес. Поэтому мы закладываем умеренный рост портфеля. С точки зрения риска мы думаем, что инерция второй половины 2025 года «шагнет» и в следующий год. То есть каждый бизнес будет прежде всего занят обеспечением своей устойчивости и банки будут помогать ему в этом. Со многими клиентами банки оказываются в одной лодке, понимают, что во многом от их согласованной работы зависит возвратность средств. В целом я думаю, что все плохое рынок уже зафиксировал и «флажки» везде расставил. В любом случае и заемщики, и банки будут искать возможности для развития — зарабатывать всегда интереснее, чем экономить.

Поэтому мы готовы с нашими клиентами эффективно работать, у нас есть преимущество в скорости принятия решений, оно нам всегда помогает выигрывать на этом поле.

Юлия Локшина