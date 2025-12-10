Вложения под ключ

Акции российских финансовых компаний хотя и подешевели по итогам января—ноября 2025 года, но все же чувствовали себя лучше рынка в целом. Начавшийся цикл снижения ставки ЦБ открывает банковским ценным бумагам дорогу к росту.

Лидеры и аутсайдеры

По итогам 11 месяцев 2025 года акции компаний финансового сектора показали динамику лучшую, чем российский фондовый рынок в целом. Индекс финансов Мосбиржи упал за январь—ноябрь на 3,8%, тогда как индекс Мосбиржи потерял 7,2%. При этом, как отмечает портфельный управляющий по акциям УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин, если учитывать дивиденды, бумаги банковского сектора в среднем показывают положительную доходность. «Мы видим, что финансовый сектор в этом году выглядит достаточно неплохо»,— говорит эксперт.

В банковском секторе из наиболее популярных бумаг лучше других выглядели акции Т-Банка («Т-Техно»), которые за январь—ноябрь 2025 года выросли на 13,2%; обыкновенные акции «Сбера» прибавили 9%, а привилегированные — 7,5%, бумаги ВТБ подешевели на 8,8%, акции банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) потеряли 9,2%.

«Формально акции большинства банков с начала 2025 года обогнали индекс Мосбиржи,— говорит начальник аналитического отдела УК ПСБ Александр Головцов.— Однако это объясняется сильным падением бумаг нефтегазового сектора и сталелитейных компаний, которое и вывело индекс в минус. Если сравнивать с депозитами и облигациями, доходность вложений в эти инструменты и банковские акции за январь—ноябрь примерно сопоставима».

Начавшееся снижение ключевой ставки в этом году спровоцировало изменение динамики чистой процентной маржи у банков, объясняет успехи банковских бумаг главный аналитик по акциям и доверительный управляющий ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий. ВТБ, МТС-банк, Совкомбанк и Сбербанк демонстрируют рост чистой процентной маржи на фоне снижения ставки. При этом стоимость риска после роста в первом полугодии ближе к концу года стабилизировалась. «Также мы видим, что во второй половине года началось постепенное наращивание кредитных портфелей. Поэтому мы делаем вывод, что худшие времена для банковского сектора уже в прошлом»,— резюмирует Дмитрий Донецкий.

Из бумаг, которые в этом году больше всего удивили инвесторов, большинство аналитиков выделяет акции ВТБ. Причина — принятое в конце июня на годовом собрании акционеров решение банка выплатить дивиденды за 2024 год на сумму 135,092 млрд руб. (25,58 руб. на одну акцию; дивидендная доходность при этом составила, по подсчетам «Интерфакса», 35,14%. «Стоит признать, что дивидендный сюрприз от ВТБ явно не ожидался подавляющим большинством участников рынка»,— отмечает Никита Зевакин.

«Больше всего удивил ВТБ с его достаточно странной политикой по выплате дивидендов, после которой банку потребовалась допэмиссия, чтобы увеличить свои нормативы по достаточности капитала»,— говорит аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев. «С позитивной стороны удивил ВТБ, заплативший дивиденды значительно выше ожиданий рынка»,— говорит Александр Головцов. За счет этого совокупная доходность вложений в акции банка с начала года к середине ноября составила около 20% годовых.

Также Александр Головцов обращает внимание инвесторов на Совкомбанк, акции которого примерно повторили падение индекса Мосбиржи. «Это не стало особым сюрпризом, учитывая исторически рискованный подход данного банка к кредитованию и вложениям в ценные бумаги»,— замечает эксперт.

Дмитрий Донецкий выделяет бумаги БСПБ и «Т-Технологий». «БСПБ, как мы и ожидали, на фоне снижения ставки получил два тренда — снижение маржи и рост портфеля, хотя менеджмент настраивал рынок на нейтральную динамику по кредитному портфелю,— рассказывает аналитик.— Однако явный избыток капитала позволяет банку наращивать портфель самыми высокими темпами в секторе. В итоге даже при снижении чистой процентной маржи банк продолжает наращивать чистый процентный доход, но в третьем квартале подвели прочие доходы. В "Т-Технологиях" поражает удивительная стабильность доходов. Можно сказать, что ни стоимость риска, ни чистая процентная маржа не изменились на фоне изменения ключевой ставки. Банк как наращивал портфель ударными темпами и извлекал почти 30-процентную рентабельность, так и наращивает и извлекает. В первом полугодии "Т-Технологии" еще переваривали Росбанк, и поэтому рентабельность была ниже 30%, однако сейчас они вышли на целевую траекторию роста».

Перспективы роста

Говоря о перспективах динамики котировок акций российских банков, Никита Зевакин указывает на то, что смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России пока не привело к снижению чистой процентной маржи кредитных организаций. Наоборот, последние данные показывают, что банки смогли улучшить данный показатель в третьем квартале, так как снижение ставки позволило уменьшить стоимость привлечений по депозитам, но не вызвало существенного снижения доходностей по активам (часть кредитов, в первую очередь в потребительском сегменте, была выдана по более высокой ставке и еще не погашена). «Дальнейшее снижение ставки Банком России может дополнительно положительно повлиять на рентабельность в краткосрочной перспективе плюс стоит отметить, что в прошлом квартале мы видели эффект от послабления требований по нормативу краткосрочной ликвидности, в результате чего банки смогли привлечь депозиты по более низким ставкам на более короткий срок; в четвертом квартале эта тенденция сохранится, что позволит банкам еще немного увеличить чистую процентную маржу»,— говорит Никита Зевакин.

Банковский сектор может выиграть от дальнейшего снижения ключевой ставки, полагает Александр Головцов. Выгода, отмечает он, вероятно, будет умеренной, поскольку большая часть корпоративных кредитов фактически выдана по плавающим ставкам. С другой стороны, финансовое состояние некоторых заемщиков может ухудшиться в свете общего охлаждения экономики и невозможности полностью переложить на потребителей предстоящее повышение НДС. Кроме того, Банк России по-прежнему настроен сдерживать расширение кредитования: его прогноз роста требований банков к экономике на 2026 год почти такой же, как в 2025-м: 6–11% против 8–11%. «Таким образом, рентабельность сектора может слегка улучшиться, но на ускорение роста бизнеса рассчитывать вряд ли стоит. И есть риск дальнейшего роста доли просроченных займов»,— резюмирует Александр Головцов.

«Я думаю, что, поскольку большинство банков являются бенефициарами снижения ключевой ставки, 2026–2027 годы могут стать для акций банков достаточно успешными, однако это произойдет только в случае смягчения ДКП, что в текущей ситуации пока под вопросом»,— говорит Егор Зиновьев. Вместе с этим растет и доля проблемных кредитов, которая также негативно влияет на процентные доходы банковского сектора. При этом, добавляет Егор Зиновьев, вместе с жесткой ДКП происходит охлаждение экономики, что также является негативным фактором роста темпов кредитования.

Никита Зевакин тоже обращает внимание на качество активов банков: «Здесь мы видим достаточно высокий уровень стоимости риска, однако есть вероятность, что сейчас мы проходим пик и дальнейшего существенного ухудшения не будет, что также должно поддержать прибыль». Таким образом, прогнозирует эксперт, в ближайшие несколько кварталов результаты банковского сектора, вероятно, должны улучшаться, чему также может способствовать смягчение ДКП и, как следствие, ускорение кредитования.

Фавориты рынка

«Главный тренд — это снижение ключевой ставки, этот тренд позитивен для всех банков. Однако динамика по доходам у них будет разная»,— говорит Дмитрий Донецкий. По его мнению, ВТБ, Совкомбанк и МТС-банк могут показать ускоренный рост чистого процентного дохода и чистой прибыли за счет роста чистой процентной маржи. У Сбербанка аналитик ожидает увидеть более умеренную динамику и больший акцент на рост портфеля; такой же прогноз по ДОМ.РФ. «Т-Технологии», по мнению Дмитрия Донецкого, могут лишь немного ускорить наращивание портфеля, а БСПБ «продолжит работать в ножницах»: снижение маржи и ускоренный рост портфеля. «Банковский сектор в целом является одним из наших фаворитов, но наиболее перспективными, по крайней мере спекулятивно, выглядят банки с наибольшими изменениями из-за снижения ставки: ВТБ, Совкомбанк, МТС-банк»,— резюмирует Дмитрий Донецкий.

От снижения ключевой ставки больше других, вероятно, выиграет ВТБ, рассуждает Александр Головцов: его чистая процентная маржа сильнее сжималась в период ужесточения ДКП и теперь может сильнее восстанавливаться. Охлаждение экономики и замедление роста доходов населения влекут за собой наибольшие риски для банков, сфокусированных на кредитовании физических лиц, считает аналитик.

Наиболее перспективными на российском банковском рынке остаются бумаги «Сбера», «Т-Технологий» и банка ДОМ.РФ в связи с их устойчивостью по сравнению с акциями других игроков рынка, полагает Егор Зиновьев. Также в качестве спекулятивной идеи он выделяет акции МТС-банка из-за достаточно крупного портфеля ОФЗ, что при снижении ставки сыграет банку существенно в плюс, и акции Совкомбанка, который «является одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки». Бумаги ВТБ Егор Зиновьев рекомендует к рассмотрению при условии, что банк решит продолжить выплачивать дивиденды.

Никита Зевакин советует инвесторам обратить внимание на риски. В этом плане, помимо макроэкономических рисков, он отмечает риск ужесточения требований к банкам по капиталу в следующие два-три года, что может ограничить потенциал роста кредитного портфеля и оказать давление на возможные дивидендные выплаты. «В этой ситуации мы предпочитаем имена с большим запасом капитала над нормативом, способностью платить дивиденды и наращивать активы быстрее, чем конкуренты,— рассказывает эксперт.— В первую очередь речь идет о Сбербанке и "Т-Технологиях", однако мы также отмечаем, что бумаги ДОМ.РФ вполне могут составить им конкуренцию, так как тоже соответствуют данным критериям».

Петр Рушайло