Инвестиции с гарантией

Потребность российских промышленных компаний в финансировании продолжает расти. Но в условиях геополитической и экономической нестабильности привлекать средства все чаще приходится с помощью механизмов государственной поддержки, разобраться в которых иногда оказывается не так просто. Здесь на помощь промышленникам должны прийти банки. Как отмечают в НОВИКОМе, входящем в холдинг «РТ-Финанс» госкорпорации «Ростех» и специализирующемся на организации финансирования производств и инвестиционных проектов, ключевой задачей финансовых организаций сегодня становится поиск наиболее эффективных механизмов поддержки для каждого отдельного клиентского проекта.

Благодаря поддержке НОВИКОМа новые возможности получил крупный производитель быстровозводимых конструкций для нефтегазовой промышленности

Как заявил в начале декабря президент Владимир Путин, «нужно добиваться более высокой инвестиционной динамики, запускать новые проекты в промышленности, сельском хозяйстве, в инфраструктуре, в области высоких технологий, в туризме и так далее». Он напомнил, что в последние три года инвестиции росли опережающими темпами, в том числе в 2024 году — на 7,4%. В этом году, отметил Владимир Путин, динамика остается позитивной.

Растет и промышленное производство. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году этот показатель увеличится на 1,5%. Но достичь этого невозможно без помощи государства.

Правда, самостоятельно получить необходимые для финансирования проектов деньги на льготных условиях компаниям зачастую бывает сложно. Поэтому, по мнению президента, в поддержке бизнеса должно возрастать участие финансовых организаций. «Убежден: необходимо наращивать вклад банковского сектора в развитие отечественной экономики»,— подчеркивал Владимир Путин.

В опорном банке «Ростеха» — НОВИКОМе — подтверждают, что спрос на льготное финансирование растет. «Сегодня поддержка требуется всем предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности. Любые инструменты, позволяющие снизить стоимость финансирования, очень востребованы»,— отмечала Елена Георгиева, председатель правления НОВИКОМа.

Чтобы облегчить предприятиям доступ к господдержке, НОВИКОМ совместно с «Ростехом» создал проектный офис для выстраивания системного диалога с промышленными компаниями. Это позволяет предоставлять российским производителям актуальную информацию о действующих финансовых инструментах и подбирать наиболее эффективные для реализации конкретных проектов. Широту доступных мер поддержки банку обеспечивает стратегическое партнерство с Фондом развития промышленности и корпорацией развития ВЭБ.РФ, а также аккредитация во всех ключевых механизмах: кластерной инвестиционной платформе (КИП), «Фабрике проектного финансирования ВЭБ.РФ» и «Промышленной ипотеке».

Дорога к инвестициям

Доступность поддержки государства особенно важна при реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, позволяющих нарастить грузооборот и пассажиропоток как внутри страны, так и на экспортных направлениях. Ключевая роль в обеспечении полноценной логистики принадлежит железной дороге. Как подчеркивал зампред правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов, реализация промышленного потенциала страны невозможна без развития железнодорожного машиностроения. «Сегодня предприятия отрасли работают над выпуском современных поездов метро, локомотивов и высокоскоростных поездов, внедряют цифровые решения и новые стандарты комфорта и безопасности. Все это требует инвестиций, и наша задача как банка — предоставлять надежные финансовые инструменты, которые помогают реализовывать столь масштабные проекты»,— говорил он.

Один из примеров масштабной поддержки транспортного сектора со стороны НОВИКОМа — сотрудничество с компанией «Синара — Транспортные машины», которое активно развивается с 2023 года. Общий объем кредитования предприятий холдинга составил более 20 млрд руб. Помимо этого, в рамках КИП банк финансирует проект по созданию и модернизации серийного производства магистральных и маневровых локомотивов на Людиновском тепловозостроительном заводе (входит в структуру СТМ).

Большие потребности малых компаний

При этом все больший вес в экономике России приобретают малые и средние предприятия, число которых, по данным Минэкономразвития, в 2025 году достигло абсолютного рекорда в 6,7 млн компаний, а их оборот увеличился на 6%, приблизившись к 32 трлн руб. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года сектор МСП можно рассматривать как инструмент достижения сразу нескольких национальных целей развития. По его мнению, малый и средний бизнес может стать локомотивом по таким направлениям, как рост экспорта несырьевых и неэнергетических товаров, а также помочь обеспечить технологический суверенитет страны.

Но реализовать эти цели опять же невозможно без доступа к финансированию. За девять месяцев 2025 года компании МСП уже привлекли 686 млрд руб. с помощью инструментов льготного кредитования, государственных микрофинансовых и гарантийных организаций, сообщал в конце ноября министр экономического развития РФ Максим Решетников. Около четверти объемов поддержки — 172 млрд руб.— пришлось на «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Ими за девять месяцев воспользовались свыше 15 тыс. компаний.

Этот механизм был запущен по поручению президента России в 2021 году и позволяет предпринимателям, у которых не хватает собственных средств для залога, получить кредит в банке до 1 млрд руб. на десять лет с покрытием до 50% от суммы займа. По данным федеральной Корпорации МСП, компании, использующие этот инструмент, демонстрируют рост ключевых показателей в два-три раза выше среднего по сектору МСП.

Ежеквартально корпорация определяет лимиты поручительства для банков-партнеров, в рамках которых они выдают бизнесу кредиты с гарантийным обеспечением. На октябрь—декабрь квота составляет не менее 40 млрд руб. В список 16 кредитных организаций, получивших лимиты «зонтичных» поручительств на четвертый квартал 2025 года, входят крупнейшие банки, в том числе НОВИКОМ.

В банке «Ростеха» подтверждают высокую эффективность механизма. Регулярное выделение дополнительных лимитов по «зонтичным» поручительствам позволяет банку системно наращивать поддержку предпринимателей. За десять месяцев текущего года в рамках этого инструмента НОВИКОМ предоставил субъектам МСП финансирование на сумму около 2,1 млрд руб., что на 11% выше показателей аналогичного периода 2024 года.

Так, благодаря «зонтичным» поручительствам в 2025 году новые возможности для развития бизнеса получил крупный отечественный производитель быстровозводимых зданий и конструкций для нефтегазовой промышленности и ТЭКа. Компания направляет финансирование на расширение производства. Это поможет нарастить строительство новых объектов на месторождениях.

Еще один клиент НОВИКОМа, использующий механизм «зонтичных» поручительств,— производитель средств индивидуальной защиты, предназначенных для обеспечения безопасности труда, защиты от загрязнений и механических воздействий на предприятиях. С 2022 года компания активно развивает собственное швейное производство.

Совместная работа

Для малого и среднего бизнеса региональная инфраструктура поддержки нередко играет не меньшую роль, чем федеральные меры. В субъектах РФ действуют гарантийные фонды, фонды развития промышленности и предпринимательства, торгово-промышленные палаты. Они ускоряют для компаний доступ к финансированию, компенсируют нехватку залогов и помогают реализовывать проекты, требующие дополнительных ресурсов.

Банки выстраивают сотрудничество с региональными институтами, чтобы предприниматели могли проще и быстрее получать доступ к таким механизмам. НОВИКОМ на сегодняшний день имеет порядка 100 действующих соглашений с институтами развития в разных регионах.

Одним из направлений взаимодействия остается размещение временно свободных средств фондов на депозитах банка. Это обеспечивает сохранность бюджетных ресурсов и позволяет сформировать дополнительный доход, направляемый затем на поддержку местного бизнеса.

Новые возможности рынка капитала

Помимо традиционных мер поддержки, предприятия все активнее используют рынок капитала для размещения облигаций, привлечения многосторонних (синдицированных) кредитов, выпуска цифровых обязательств в качестве инструментов привлечения капитала. За последние два года цифровые финансовые активы (ЦФА) стали одним из наиболее динамично развивающихся сегментов финансовой инфраструктуры.

НОВИКОМ одним из первых начал работать с инновационным инструментом, выступая как в роли организатора выпусков ЦФА, так и в роли эмитента. На сегодняшний день объем реализованных с участием банка размещений ЦФА составляет около 7,5 млрд руб., включая первый на рынке выпуск для предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Развитие рынка ЦФА, по оценке аналитиков, усиливает диверсификацию источников фондирования и позволяет компаниям быстрее привлекать ресурсы для модернизации и расширения производства, особенно на фоне растущего спроса на инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

Показатели роста

Постоянное расширение инструментов поддержки и кредитного портфеля в разных сегментах промышленности позволяет НОВИКОМу демонстрировать стабильный рост финансовых показателей. По итогам девяти месяцев чистая прибыль банка по РСБУ составила 22,3 млрд руб. По оценке экспертов, ключевые показатели отражают укрепление позиций НОВИКОМа как универсального банка, который выступает стратегическим партнером промышленных предприятий и поддерживает их сотрудников. Активы на 1 октября 2025 года составили 1,03 трлн руб., а собственные средства выросли на 6,7%, до 126,4 млрд руб. Процентные доходы НОВИКОМа в январе—сентябре достигли 150,4 млрд руб., что в 1,6 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Устойчивые финансовые результаты позволили НОВИКОМу выплатить дивиденды за 2024 год в размере 10,9 млрд руб.

«Финансовые результаты НОВИКОМа подтверждают эффективность одобренной акционерами стратегии — работать на опережение запросов промышленности и поддерживать технологическое развитие страны. В качестве ключевого звена финансовой системы госкорпорации "Ростех" мы видим свою задачу не только в обеспечении предприятий доступными ресурсами, но и в создании устойчивой финансовой экосистемы, способствующей росту промышленного потенциала России»,— отметила председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Эффективность такой стратегии развития подтверждают и кредитные рейтинги банка. С начала года НОВИКОМ улучшил свои позиции по кредитным рейтингам всех четырех российских рейтинговых агентств: «Эксперт РА» и НКР повысили рейтинг банка до уровня АА, а АКРА и НРА изменили прогноз по рейтингам АА–(RU) и АА|ru| соответственно на «позитивный». Это означает, что аналитики ожидают дальнейшее улучшение финансовых показателей НОВИКОМа в течение 12 месяцев.

