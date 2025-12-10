Конец прекрасной эпохи

По итогам 2025 года микрофинансисты прогнозируют рост рынка микрозаймов в пределах 5–16%, и это означает более чем двойное замедление прироста по сравнению с тем, что наблюдался в 2024 году. Однако наиболее радикальные перемены и неопределенность МФО ждут впереди: к концу 2026 года с рынка могут уйти около 150 компаний, а это больше 15% МФО страны.

В ожидании перемен

Во второй половине 2025 года в микрофинансовом секторе произошел ряд серьезных изменений, ставших настоящим испытанием для участников рынка микрозаймов. Одним из первых шагов стало введение Центральным банком запрета на использование банками и микрофинансовыми организациями (МФО) данных из кредитных отчетов для расчета уровня долговой нагрузки (ПДН) заемщиков начиная с 1 июля. Теперь учреждения обязаны руководствоваться исключительно официальными источниками сведений о доходах, такими как налоговая служба или портал госуслуг. До этого многие МФО могли обходиться без предоставления справок 2-НДФЛ, что позволяло быстрее обрабатывать заявки и привлекать больше клиентов.

С 1 сентября вступила в силу поправка к законодательству о связи, запрещающая массовые звонки клиентам без предварительного согласия последних. Чтобы продолжить практику автодозвона, компаниям пришлось заключать соглашения с операторами мобильной связи и получать разрешение на каждый звонок, что существенно повысило расходы на коммуникации. Например, средняя цена звонка выросла примерно на 0,5 руб., а крупные игроки отрасли совершают десятки миллионов звонков ежемесячно, что привело к значительному увеличению затрат.

С осени регулятор усилил контроль за переводом денежных средств: МФО теперь обязаны удостовериться, что получатель платежа совпадает с лицом, указанным в договоре займа. Это требует обязательного обращения в банковские структуры для подтверждения владельца банковского счета или карточки. Дополнительно организации должны мониторить сомнительные сделки, используя систему ФинЦЕРТ Банка России, а с начала весны следующего года — начать самостоятельно пополнять реестр случаев мошенничества. Одновременно введен четырехчасовой «период охлаждения»: заемщик имеет право воспользоваться деньгами только спустя указанный срок после заключения договора, особенно для крупных сумм кредитование доступно лишь через двое суток.

Однако наиболее радикальные перемены ждут впереди.

К марту 2026 года микрофинансовым организациям предстоит перейти на обязательную электронную идентификацию и проверку личности клиентов посредством системы единой биометрической идентификации, а небольшие микрокредитные компании смогут отложить переход до 2027 года. Такое нововведение существенно усложняет процедуру оформления займов онлайн. «Здесь главная сложность заключается в психологии потребителя. Кто-то опасается за сохранность своих данных, кто-то сторонится новых технологий. Преимущество микрокредитования заключается в быстроте и простоте выдачи займов. Важно сохранить эти условия. Большая часть заемщиков наверняка адаптируется к новым требованиям, которые в конечном счете направлены на повышение финансовой безопасности. Однако часть аудитории может уйти. Насколько серьезной будет просадка, сказать пока сложно»,— признает генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Другая серьезная мера касается количества кредитов одному человеку. Уже с начала 2026 года каждому заемщику разрешат одновременно брать не больше двух займов, полная ставка по которым превышает 200%. А с 2027 года количество дорогостоящих кредитов снизится до одного, причем новый заем можно будет оформить только через трое суток после закрытия предыдущего. Все это должно способствовать снижению риска кредитования населения и защите потребителей финансовых услуг.

Кроме того, борясь с закредитованностью, ЦБ устанавливает все более жесткие ограничения на макропруденциальные лимиты как для МФО, так и для банков. Большие изменения произошли в залоговом кредитовании, что привело к дополнительным отказам клиентам, говорит генеральный директор ГК Eqvanta Сергей Весовщук. При оценке заемщика в залоговом кредитовании в формуле ПДН не учитывается стоимость залога, хотя именно залог выступает обеспечением по займу. Такой подход, поясняет он, выглядит избыточной мерой, и хочется в будущем адаптировать регулирование в этом моменте.

«Из-за подобных нововведений прогнозировать будущее рынка микрозаймов крайне сложно. Так, на фоне ввода идентификации по биометрии искусственное противопоставление МФК и МКК способно кардинально изменить картину рынка. Всего за минуту заемщики уйдут от сложного клиентского пути с биометрией туда, где она не требуется,— от МФК к МКК. И в считаные месяцы МФК потеряют всю клиентскую базу, которую накопили за многие годы работы. Это несправедливые, нелогичные и ненужные условия для рынка МФО. Получается, что закон, направленный на защиту граждан от мошенничества, вынудит бизнес совершить действия, никак не связанные с его целью,— сменить свой статус. По мнению экспертов рынка, это будут лишние операционные расходы и неэффективные изменения. МФК "Займер" уже запустила процесс смены статуса на МКК, чтобы отсрочить исполнение требования еще на год. Другие МФК либо последуют нашему примеру, либо будут искать другой способ сохранить бизнес. Это результат слишком быстрого принятия закона без реального диалога с рынком и экспертами. Закон будет действовать, но цели его вряд ли будут достигнуты»,— рассказывает генеральный директор ПАО «МФК "Займер"» Роман Макаров.

Топ-20 микрофинансовых организаций по объему чистой прибыли МФО Чистая прибыль за 1-е пг 2025 г. (млн руб.) Чистая прибыль за 1-е пг 2024 г. (млн руб.) «Т-Финанс» 2845 1653 «Займер» (ГК «Займер») 1553 1591 «Мани Мен» (ГК MoneyMan) 928 1236 «А Деньги» 898 298 «Лайм-Займ» (Lime Credit Group) 822 190 ЦФП (ГК «VIVA Деньги») 469 736 «Турбозайм» (ГК Eqvanta) 455 552 «Быстроденьги» (ГК Eqvanta) 414 283 «Альфа Финанс» 364 н/д «Новое финансирование» (ГК Finbridge) 347 85 «Фордевинд» 336 262 «МигКредит» 301 223 «ВЭББанкир» 273 574 Академическая 236 114 «Займ Онлайн» (ГК «VIVA Деньги») 187 273 «Агроинтегратор» 153 159 «Срочноденьги» 123 121 «ПСБ Финанс» («КарМани») 103 234 МКК универсального финансирования (ГК Finbridge) 93 1 «Джой Мани» 93 62 Источник: «Эксперт РА».

Потребительский экстремизм

Дополнительным ограничивающим фактором для отрасли микрофинансирования в 2025 году стал самозапрет на кредиты и займы. Изначально он был направлен на борьбу с мошенническими действиями с целью обезопасить клиента от оформления ссуды на его имя третьим лицом, признает СРО МиР. При этом с самого начала фиксировались случаи, когда клиентам отказывали из-за наличия установленного запрета. Однако доля подобных заявок не превышала 1–2%, приводят данные в отраслевой ассоциации.

«Подавляющее большинство клиентов с действующими самозапретами вовсе не стремились намеренно ввести кредитора в заблуждение. Чаще всего причиной отказа становятся забытые ограничения либо проходит недостаточно времени между подачей заявления на снятие запрета и фактическим выполнением операции. Например, клиент снимает самозапрет и сразу отправляет заявку на получение нового займа, однако информация обновляется не мгновенно, вследствие чего кредитор отклоняет заявку. Однако, вопреки прогнозам, этот вызов для рынка не стал самым серьезным»,— признают в СРО МиР.

«Тем не менее МФО столкнулись с волной потребительского экстремизма сразу после введения самозапрета в действие. Люди начали устанавливать запрет, потом совершали попытки взять займы, надеясь на неподготовленность систем кредиторов, и подавать жалобы в ЦБ. Мы, как и большинство крупных игроков, не пострадали от этого явления, но оно отлично иллюстрирует объемы попыток потребительского эстремизма, про который не стоит забывать»,— сетует Сергей Весовщук.

Топ-20 микрофинансовых организаций по выданным микрозаймам МФО Выдачи микрозаймов за 1-е пг 2025 г. (млн руб.) Темп прироста выдачи микрозаймов, 1-е пг 2025/1-е пг 2024 (%) «Т-Финанс» 47672 117 «А Деньги» 31741 69 ГК «Займер» 30061 9 ГК MoneyMan 27915 21 ГК Eqvanta 23381 44 «Альфа Финанс» 20448 н/д ГК Finbridge 18859 20 «ВЭББанкир» 18291 25 «Академическая» 16056 –5 ГК «Займиго» 11172 15 «Срочноденьги» 10575 62 Lime Credit Group 6931 –24 «Джой Мани» 6184 –23 ГК «VIVA Деньги» 6088 –36 «МигКредит» 5322 –18 «Стратосфера» 5200 107 ГК Summit 4748 –14 «ЭйрЛоанс» 4573 –36 «М-Финанс» 3980 913 «Стабильные финансы» 3110 –5 Источник: «Эксперт РА».

Сложности переходного периода

СРО МиР ожидает, что по итогам 2025 года портфель МФО составит 530–535 млрд руб. Рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — 16%. Таким образом, темпы прироста замедлятся более чем вдвое — рост портфеля за период 2024–2023 годов составил 38%.

«Рост носит неравномерный характер. Если розничное кредитование демонстрирует заметное замедление — прирост портфеля в третьем квартале составил лишь 1,2%, то сегмент кредитования малого бизнеса показывает впечатляющую динамику: за первое полугодие объем выдач здесь вырос на 29%, достигнув 72,8 млрд руб.,— подчеркивает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.— Финансовые результаты отрасли отражают сложность переходного периода. В первом полугодии мы зафиксировали снижение чистой прибыли на 5% год к году, и эта тенденция, вероятно, сохранится до конца года. Одновременно растет кредитный риск: уровень просроченной задолженности свыше 90 дней увеличился до 28,3% против 27,5% в начале года».

«По выдаче изначально мы прогнозировали примерно 2,4 трлн руб. в 2025 году (прирост на 60% год к году). Однако в третьем квартале 2025 года банковские МФО начали замедляться, в связи с чем ожидаемые выдачи рынка скорректировались до 2,2 трлн руб. (прирост на 50% год к году). По прибыли прирост может составить не более 10% год к году. Прибыль рынка в текущем году стагнирует, поскольку рост выдачи на рынке обеспечивается банковскими МФО, которые масштабируются преимущественно в низкомаржинальных сегментах. В то же время независимые МФО в совокупности не наращивают выдачи, при этом маржинальность их бизнеса снижается под регуляторным влиянием»,— приводит данные ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вадим Крапп.

Требуется ускоренная консолидация

«Глобально перспективы развития микрофинансового рынка определяются дальнейшей глубокой сегментацией и ускорением процесса консолидации,— подтверждает гендиректор МФК "Джой Мани" Максим Пащенко.— Успех ждет крупные многофункциональные и высокотехнологичные платформы, способные покрывать растущие издержки соответствия жестким нормам и вкладывать средства в создание сложных механизмов оценки рисков, а также узкопрофильные компании».

С учетом запланированных изменений 2026 год станет поворотным для рынка МФО, сходятся во мнении опрошенные эксперты. С 1 марта 2026 года эксклюзивно для МФО вводится обязанность проводить биометрическую идентификацию заемщиков, а с 1 апреля 2026 года ужесточается резервирование микрозаймов со ставкой от 150% годовых. Введение биометрической идентификации потребует изменения бизнес-процессов со стороны компаний, напоминает Вадим Крапп: «Очередное ужесточение резервирования на рынке приведет к снижению маржинальности бизнеса с целью соблюдения нормативов. В совокупности планируемые изменения приведут к консолидации рынка вокруг технологически развитых МФО (банковские и крупные независимые компании), дополнительно компании с выстроенной офисной сетью могут продемонстрировать рост бизнеса».

«Текущий момент на рынке микрофинансирования можно охарактеризовать как период глубокой неопределенности и вынужденной стагнации… Отрасль столкнулась с перспективой фундаментальной перестройки всех бизнес-процессов. Обязательная биометрия — это не просто технологическое обновление. Это огромные инвестиции в IT-инфраструктуру, интеграцию с государственными системами и изменение клиентского пути, что неизбежно приведет к оттоку части менее технологичных заемщиков. А нормативное закрепление проверки доходов фактически превращает МФО в подобие банков, но без их ресурсной базы и инструментов, окончательно хороня прежнюю модель "быстрых займов"... Единственный неизбежный тренд, который мы наблюдаем,— это дальнейшая ускоренная консолидация. Рынок будет сжиматься вокруг узкой группы крупных, финансово устойчивых игроков, которые смогут позволить себе инвестиции в новые требования. Мелкие и средние МФО, лишенные таких ресурсов, будут вынуждены либо объединяться, либо уходить с рынка. По нашим оценкам, в течение следующих двух-трех лет рынок могут покинуть от 30% до 40% игроков. Будущее отрасли — за узким пулом специализированных компаний, работающих с ограниченным, но качественным сегментом клиентов. Эпоха массового роста для микрофинансирования, судя по всему, завершилась»,— заключает гендиректор МФК «МигКредит» Александр Пустовит.

По предварительной оценке, к концу 2026 года на рынке останется около 700 компаний, оценивают в «Эксперт РА». По состоянию на 1 декабря 2025 года в реестре Банка России состоят 853 микрофинансовые организации.

Полина Трифонова