Не займом единым

На фоне существенного замедления корпоративного и сокращения потребительского кредитования российские банки продолжают показывать высокие прибыли и устойчивость в условиях повышенной волатильности и давления на сектор.

Сохранение устойчивости

Рост российского банковского сектора замедлился относительно прошлогодних показателей более чем вдвое: если в 2024 году его активы по итогам января—октября выросли, по данным Банка России, на 12,2%, то за первые десять месяцев 2025-го — лишь на 5,2%.

Во всех основных сегментах кредитного рынка наблюдается замедление темпов роста, говорит первый замгендиректора—директор рейтинговой службы «Эксперт РА» Александр Сараев: на динамику выдач давят как повышенный уровень процентных ставок, так и ужесточение макропруденциальных требований.

Российская банковская система сохраняет устойчивость при повышенной волатильности макроэкономического фона, считает начальник отдела макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. Ее капитализация достаточна, поясняет он: норматив Н1.0 системно значимых банков заметно выше минимума, буферы по капиталу восстановлены после 2022 года. А ликвидность избыточна за счет притока корпоративных остатков и роста средств населения, спреды ставок фондирования вернулись к своим нормальным уровням. «Снижение инфляционного давления и сигнал ЦБ о возможности продолжения снижения ставки в первом полугодии 2026 года при условии закрепления инфляции в будущем году на траектории 4–4,5% будет важным сигналом для финансовых организаций. Это значимо снизит ожидания по стоимости фондирования на горизонте ближайших кварталов»,— добавляет Никита Кулагин.

Самые эффективные банки* Место Банк Город Отношение прибыли за первые три кватала 2025 года к среднему объему активов** в 2025 году (%) Место по средним активам** в 2025 году 1 Вайлдберриз-банк Москва 55,85 74 2 Азия-Инвест банк Москва 10,28 90 3 Модульбанк Кострома 10,02 91 4 ИНГ-банк (Евразия) Москва 9,33 67 5 Комм. Индо Банк Москва 8,81 59 6 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) Москва 8,01 82 7 Дойче-банк Москва 6,87 92 8 «Интеза» Москва 6,19 49 9 Ишбанк Москва 6,19 80 10 ОТП Банк Москва 6,15 21 11 «Денизбанк Москва» Москва 5,86 68 12 Райффайзенбанк Москва 5,57 11 13 Озонбанк Москва 5,42 24 14 Кредит Европа Банк Москва 5,06 38 15 Сумитомо Мицуи Рус Банк Москва 4,83 63 16 «Держава» Москва 4,39 95 17 Челябинвестбанк Челябинск 4,35 69 18 «БНП Париба» Москва 4,26 87 19 НРБ Москва 4,24 26 20 МС Банк РУС Москва 4,05 101 21 Юникредит-банк Москва 4,04 19 22 «Финсервис» Москва 3,83 61 23 БМ-банк Москва 3,83 13 24 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 3,65 28 25 Яндекс-банк Москва 3,38 41 26 Сургутнефтегазбанк Сургут 3,21 56 27 «Авангард» Москва 3,21 60 28 МСП-банк Москва 3,17 54 29 «Центрокредит» Москва 2,97 37 30 Мир Бизнес Банк Москва 2,94 70 *Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 01.04.2025 г. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом или отсутствием данных по размеру капитала на 01.01.2025 г. или 01.04.2025 г. **Под средним размером капитала в целях настоящего рэнкинга понимается среднее арифметическое между собственными средствами (капиталом) на 01.01.2025 г. и 01.10.2025 г. (данные ЦА «Интерфакс»).

Потребительские ссуды

С декабря 2024 года по октябрь 2025-го наблюдалось сокращение портфеля необеспеченных потребительских ссуд российских банков, за этот период он сократился, по данным Банка России, более чем на 6%; за первые десять месяцев этого года сокращение составило 4,2%. Однако оно понемногу замедляется: во второй половине года ежемесячное сокращение портфеля не превышало 0,5%, за третий квартал оно составило 0,9% против 1,5% в первом и втором кварталах.

Снижение ключевой ставки и рост определенности в отношении дальнейших темпов смягчения денежно-кредитной политики способствовали стабилизации и постепенному возобновлению активности банков в необеспеченной рознице, говорит старший аналитик Газпромбанка Елизавета Лебедева. Она ожидает некоторого восстановления данного сегмента в 2026 году, но прогнозирует умеренную динамику (рост на 6–8%) в связи с жестким регулированием и повышением надбавок к нормативам достаточности капитала.

Замедление темпов падения портфеля необеспеченных ссуд обусловлено адаптацией банков к макропруденциальным требованиям, рассказывает Никита Кулагин. А именно перенацеливанием на клиентов с низкой долговой нагрузкой, что более выгодно с точки зрения нагрузки на капитал. Помимо этого, отмечает он, на фоне снижения ключевой ставки стоимость потребительских кредитов также пошла вниз, хотя все еще остается на высоких уровнях, то есть необеспеченные займы постепенно становятся привлекательнее для населения. Еще одним фактором, по мнению аналитика, может быть постепенное замедление роста доходов населения. Это вынуждает ряд домохозяйств больше использовать заемные средства как для ежедневных трат, так и для крупных покупок.

В базовом сценарии Никита Кулагин ожидает слабого роста портфеля потребительских ссуд к концу 2025 — началу 2026 годов (0–3% в годовом выражении) с последующим ускорением до 5–7% в 2026-м при снижении ключевой ставки и смягчении надбавок. В рисковом сценарии, который предусматривает сохранение высокой инфляции и ужесточение требований регулятора к показателю долговой нагрузки клиента, может наблюдаться стагнация портфеля как минимум до середины 2026 года и дополнительный рост просрочек.

Объемы выдачи необеспеченных потребительских ссуд начали заметно сокращаться еще со второй половины 2024 года на фоне ужесточения макропруденциального регулирования и удорожания заимствований, что сразу отразилось на динамике портфеля, отмечает Александр Сараев. Банки, в свою очередь, стали более консервативно подходить к андеррайтингу и смещать фокус в сторону менее рискованных заемщиков. При этом часть потенциального спроса ушла в микрофинансовые организации и ломбарды. Параллельно на фоне высоких ставок население во многом переключилось на сберегательную модель поведения: свободная ликвидность уходила на депозиты под повышенные проценты. «Сейчас объемы выдач в целом стабилизировались и портфель вышел на плато,— полагает Александр Сараев.— По мере снижения ставок и восстановления спроса на кредитные продукты рынок будет постепенно оживать. Однако такого бурного роста, как в предыдущие периоды, я не ожидаю, поскольку сегмент и дальше останется под пристальным вниманием регулятора с точки зрения контроля рисков».

Корпоративное кредитование

Портфель кредитов юридическим лицам за первые три квартала вырос, по данным ЦБ, на 6,2%, за первые десять месяцев 2025 года — на 8,9% (в прошлом году рост за январь—октябрь составил 18,3%). «В 2025 году ожидается более умеренный по сравнению с 2024 годом рост кредитования и дальнейшее замедление темпов в 2026 году с последующим оживлением кредитной активности в 2027 году,— говорит начальник информационно-аналитического управления Ассоциации банков России Оксана Титова.— Это отражает переход кредитного рынка от перегрева к стадии сбалансированного роста».

Ограничивающими факторами для корпоративного кредитования являются нормативы достаточности капитала у банков и нормативы концентрации, считает Елизавета Лебедева. По ее словам, ключевым фокусом для регулятора является качество активов в розничном и корпоративном сегментах, а также рост рискованных реструктуризаций в корпоративном сегменте на фоне сложной финансовой ситуации заемщиков в ряде отраслей. Стоимость риска в розничном сегменте превышает, по данным ЦБ, средние уровни за 2018–2021 годы, а в корпоративном сегменте последовательно растет четвертый квартал подряд, поясняет она. Елизавета Лебедева ожидает дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (прогноз по ключевой ставке ЦБ — 12% на конец 2026 года), что поддержит динамику кредитования и будет способствовать нормализации стоимости риска. «При этом повышение требований по надбавкам к нормативам достаточности капитала и сохранение жесткого макропруденциального регулирования будут сдерживать активный рост портфелей»,— добавляет аналитик. В 2026 году она ожидает роста корпоративного кредитного портфеля российских банков на 8–10%.

Корпоративное кредитование, скорее всего, останется главным источником роста денежной массы, прогнозирует Никита Кулагин. По его расчетам, портфель таких кредитов может продолжить расти на 10% в годовом выражении или даже быстрее, поскольку у предприятий останется высокая потребность в оборотных средствах при снижающихся прибылях, а отдельные компании будут вынуждены рефинансировать свой долг из-за его дороговизны. Помимо этого, по мнению Никиты Кулагина, продолжится финансирование ряда крупных капиталоемких инвестпроектов (импортозамещение, инфраструктура, энергомашиностроение, ВПК), а наиболее приоритетные стратегические отрасли будут поддерживаться программами льготного финансирования. Ключевым фактором для корпоративного сегмента по-прежнему остается высокая стоимость заимствований, говорит Александр Сараев. Поэтому спрос клиентов смещается в сторону краткосрочных кредитов на пополнение оборотных средств и рефинансирование ранее полученных обязательств.

Топ-20 банков с наилучшими показателями прироста активов* Банк Город Изменение активов за период с 01.01.25 по 30.09.25 (%) Место по активам на 01.10.25 БМ-банк Москва 310,6 11 «Центрокредит» Москва 173,2 31 НРБ Москва 102,9 23 Озонбанк Москва 101,9 22 Яндекс-банк Москва 87,8 36 Вайлдберриз-банк Москва 59,8 69 БыстроБанк Ижевск 47,5 87 Чайна Констракшн Банк Москва 40,7 56 Т-Банк Москва 36,7 8 Еврофинанс Моснарбанк Москва 34,3 88 Экспобанк Москва 29,6 27 МТС-банк Москва 29,3 19 Ситибанк Москва 23,6 16 Дж.П.Морган Банк Инт. Москва 23,6 25 ББР-банк Москва 22,8 42 Генбанк Симферополь 21,9 75 «Кубань Кредит» Краснодар 21,3 38 Коммерцбанк (Евразия) Москва 20,0 94 «Ак Барс» Казань 18,2 15 «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 18,1 13 *Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 01.10.25 г. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом или отсутствием данных по размеру капитала на квартальные даты отчетности 2025 года, предоставленные «Интерфакс-ЦЭА».

Топ-20 банков с наихудшими показателями прироста активов* Банк Город Изменение активов за период с 01.01.25 по 30.09.25 (%) Место по активам на 01.10.25 УБРР Екатеринбург –25,6 35 Модульбанк Кострома –21,6 99 «Интеза» Москва –17,7 50 КЭБ Эйчэнби Банк Москва –16,9 77 Почта-банк Москва –15,6 24 БКС-банк Москва –15,1 54 ПСБ Москва –14,1 5 «Русский стандарт» Москва –13,2 40 «Объединенный капитал» Санкт-Петербург –12,4 92 «Россия» Санкт-Петербург –10,4 14 Мир Бизнес Банк Москва –8,9 71 Росэксимбанк Москва –8,7 33 Юникредит-банк Москва –8,5 20 Локо-банк Москва –8,1 41 «Зенит» Москва –8,0 32 «Держава» Москва –7,1 97 «Солидарность» Самара –6,3 68 «Синара» Екатеринбург –6,2 45 «Ренессанс Кредит» Москва –5,6 59 Примсоцбанк Владивосток –5,3 44 *Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 01.10.25 г. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом или отсутствием данных по размеру капитала на квартальные даты отчетности 2025 года, предоставленные «Интерфакс-ЦЭА».

Кредиты МСП

В сегменте кредитования малых и средних предприятий (МСП) в июле начался ощутимый спад: объем соответствующих банковских портфелей, который еще в июне демонстрировал прирост относительно июня 2024 года на 10,5%, сократился более чем на 2 трлн руб. и оказался на 3,6% ниже уровня июля 2024 года. Правда, в дальнейшем ситуация несколько выправилась и на конец сентября данный показатель уже был на 0,2% выше уровня конца сентября прошлого года. Сокращение кредитов объясняется погашением старых займов и отсутствием возможности рефинансировать их по новым, более высоким ставкам, считает Елизавета Лебедева. По ее мнению, банки, вероятно, ограничивают выдачи в высокорисковом сегменте МСП, чтобы управлять своими рисками.

Динамика кредитования МСП все равно заметно более сдержанная, чем годом ранее — сказываются высокие процентные ставки и отмена льготных программ. «На 1 октября 2025 года портфель кредитов МСП фактически сохранился на уровне прошлого года, в то время как годом ранее прирост составлял 23%. По итогам 2025-го мы ожидаем умеренного прироста в диапазоне 2–5%, поскольку ставки все равно сохраняются на достаточно высоком уровне, что снижает спрос со стороны клиентов, а банки все еще сохраняют повышенное внимание к рискам»,— прогнозирует Александр Сараев.

Никита Кулагин ожидает «умеренного восстановления» рынка кредитования МСП к концу 2025 года и роста на 4–6% в 2026-м при расширении программ господдержки и гарантий МСП-банка вкупе со снижением ключевой ставки. «Наилучшая динамика вероятна в контрактном финансировании, факторинге и проектных ссудах под госзаказ/экспорт,— говорит Никита Кулагин.— Ключевые риски связаны с ростом налоговой нагрузки на малые предприятия. Тысячи ИП и юридических лиц теперь будут вынуждены платить более высокий НДС, что может привести к закрытию отдельных бизнесов».

Прибыль и рентабельность

За первые три квартала 2025 года российские банки заработали, по данным Банка России, 2,7 трлн руб., за аналогичный период прошлого года прибыль была на таком же уровне. Но за январь—октябрь прибыль сектора составила 3,0 трлн руб.— ниже, чем за аналогичный период прошлого года (3,1 трлн руб.).

Российские банки продемонстрировали снижение рентабельности капитала относительно предыдущего года: 21% в третьем квартале 2025 года против 26,6% в третьем квартале 2024 года, отмечает Елизавета Лебедева. По ее словам, это связано со слабой динамикой кредитного портфеля, ростом отчислений в резервы и сохранением высоких темпов операционных расходов. «Тем не менее ROE сектора остается выше 20%, что мы оцениваем позитивно в текущих макроэкономических условиях»,— добавляет аналитик.

Топ-20 банков с наилучшими показателями прироста капитала* Банк Город Изменение капитала за период с 01.01.25 по 30.09.25 (%) Место по капиталу на 01.10.25 Вайлдберриз-банк Москва 150,2 36 Яндекс-банк Москва 86,8 49 БМ-банк Москва 82,6 13 Озонбанк Москва 81,8 31 Т-Банк Москва 79,5 8 БыстроБанк Ижевск 76,8 105 «Денизбанк Москва» Москва 63,8 81 НРБ Москва 48,6 35 Комм. Индо Банк Москва 46,4 61 «Точка» Москва 41,2 48 ОТП Банк Москва 37,7 21 Ишбанк Москва 24,5 92 «Синара» Екатеринбург 24,3 67 Чайна Констракшн Банк Москва 23,1 76 Кредит Европа Банк Москва 22,6 45 ПСБ Москва 21,4 5 Сумитомо Мицуи Рус Банк Москва 20,4 47 Райффайзенбанк Москва 20,1 6 ИНГ-банк (Евразия) Москва 19,5 25 Генбанк Симферополь 18,7 141 *Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 01.10.2025 г. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом или отсутствием данных по размеру капитала на квартальные даты отчетности 2025 года, предоставленные «Интерфакс-ЦЭА».

Топ-20 банков с наихудшими показателями прироста капитала* Банк Город Изменение капитала за период с 01.01.25 по 30.09.25 (%) Место по капиталу на 01.10.25 УБРР Екатеринбург -50,8 65 Модульбанк Кострома -37,2 121 Почта-банк Москва -20,8 29 Москоммерцбанк Москва -18,0 131 Коммерцбанк (Евразия) Москва -17,9 55 «Приморье» Владивосток -14,4 138 «Межфинансклуб» Москва -12,4 111 Мир Бизнес Банк Москва -11,8 74 «Русский стандарт» Москва -11,7 48 БКС-банк Москва -11,3 57 Московский кредитный банк Москва -10,8 11 ББР-банк Москва -8,2 54 «Объединенный капитал» Санкт-Петербург -7,9 105 Меткомбанк Каменск-Уральский -7,2 59 «Солидарность» Самара -3,8 66 Азия-Инвест банк Москва -3,8 87 Росдорбанк Москва -3,7 129 «Зенит» Москва -3,4 35 Авто Финанс Банк Москва -3,0 40 Локо-банк Москва -2,9 42 *Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 01.10.2025 г. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом или отсутствием данных по размеру капитала на квартальные даты отчетности 2025 года, предоставленные «Интерфакс-ЦЭА».

По итогам 2025 года прибыль банков прогнозируется в диапазоне 3–3,5 трлн руб., говорит Оксана Титова, это меньше, чем в 2024 году, когда прибыль составила 3,8 трлн руб. Тем не менее, отмечает она, прогнозы указывают на постепенное восстановление прибыли до 3,2–3,8 трлн руб. уже в 2026 году, что отражает ожидаемое увеличение деловой активности в экономике.

Но чистая прибыль за 2025 год близка к рекордным уровням 2023–2024 годов благодаря высоким процентным доходам, расширению комиссионного бизнеса и низким отчислениям в резервы по крупным заемщикам, рассказывает Никита Кулагин. ROE остается двузначным, а ROA — выше докризисных средних. «В перспективе 12–18 месяцев ожидаем сохранения прибыльности банковского сектора выше исторических средних за счет высокой процентной маржи и комиссий»,— сообщает эксперт. При этом, по его мнению, возможен рост начислений по резервам из-за ухудшения кредитного качества заемщиков.

Даже на фоне довольно слабой динамики кредитных портфелей банки смогли нарастить чистый процентный доход за счет сохранения повышенного уровня ставок в экономике, отмечает Александр Сараев. С его точки зрения, пока этот прирост позволяет абсорбировать рост стоимости риска как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Сектор в целом остается устойчивым: за девять месяцев 2025 года не зафиксировано снижения совокупной прибыли даже на фоне постепенного роста рисков. «Пик давления еще не пройден, однако запас капитала у большинства крупных игроков позволяет им выдерживать дополнительные шоки»,— резюмирует Александр Сараев.

Самые рентабельные банки* Место Банк Город Отношение прибыли за первые три квватала 2025 года к среднему объему капитала** в 2025 году (%) Место по среднему капиталу** в 2025 году 1 Вайлдберриз-банк Москва 113,4 36 2 Модульбанк Кострома 76,9 110 3 ОТП Банк Москва 54,9 21 4 Озонбанк Москва 53,2 31 5 Азия-Инвест банк Москва 48,4 85 6 Комм. Индо Банк Москва 48,3 61 7 Ишбанк Москва 43,3 92 8 «Денизбанк Москва» Москва 42,9 81 9 НРБ Москва 42,4 35 10 Кредит Европа Банк Москва 40,1 45 11 «Точка» Москва 35,8 48 12 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 33,5 37 13 Генбанк Симферополь 32,5 141 14 «Финсервис» Москва 26,3 74 15 Яндекс-банк Москва 25,8 49 16 БМ-банк Москва 23,0 13 17 Челябинвестбанк Челябинск 21,9 66 18 Чайна Констракшн Банк Москва 20,6 76 19 МС-банк РУС Москва 20,4 96 20 «Интеза» Москва 19,3 24 21 Альфа-банк Москва 19,2 4 22 «Авангард» Москва 19,0 68 23 Сумитомо Мицуи Рус Банк Москва 18,5 47 24 МСП-банк Москва 18,3 51 25 Новикомбанк Москва 18,2 17 26 Райффайзенбанк Москва 17,9 6 27 Сбербанк России Москва 17,9 1 28 Сургутнефтегазбанк Сургут 17,8 56 29 ИНГ-банк (Евразия) Москва 17,6 25 30 «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 16,3 14 *Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 01.04.2025 г. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом или отсутствием данных по размеру капитала на 01.01.2025 г. или 01.04.2025 г. **Под средним размером капитала в целях настоящего рэнкинга понимается среднее арифметическое между собственными средствами (капиталом) на 01.01.2025 г. и 01.10.2025 г. (данные ЦА «Интерфакс»).

