Рыбный передел

В сообществе рыбопромышленников сейчас активно обсуждают меры, предлагаемые в правительстве РФ по изменению механизма распределения квот на добычу рыбы и возвращению экспортных пошлин на поставки за рубеж. Как эти инициативы могут отразиться на развитии рыбной отрасли, выяснял “Ъ-Review”.

Квоты пустят с аукциона

На прошлой неделе президент РФ дал поручение проработать вопрос целесообразности проведения аукционов по продаже квот основных видов рыбы и морепродуктов, закрепленных ранее по историческому принципу. «Ранее, до 2004 года, российские рыбопромысловые компании получали право на добычу рыбы и морепродуктов на безвозмездной основе, по результатам освоения квоты за предыдущий год. При этом наделение квотами не подразумевало обязательств по каким-либо инвестициям в отрасль. Это и есть исторические квоты. Но с 2018 года в рамках проведения реформы рыбной отрасли компании уже стали получать инвестиционные квоты на добычу ВБР (ключевые виды — минтай, сельдь, треска, пикша, то есть дикая белая рыба) при условии выполнения инвестиционных обязательств по строительству новых добывающих судов и рыбоперерабатывающих заводов на территории РФ»,— поясняет президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Станислав Аксенов.

Тема с отменой исторических квот не нова. Несколько лет назад эта инициатива уже активно обсуждалась. За аукционную форму распределения рыбных квот высказывалась, к примеру, Федеральная антимонопольная служба, предлагая раз в три-пять лет выставлять их на торги, сообщал ранее «Интерфакс». Однако, как объясняло тогда Росрыболовство, квоты уже распределены на 15 лет, причем часть из них — инвестиционные.

Инвестиционные квоты обеспечивают не более 50% от производственной мощности строящихся судов и заводов. Например, на крупнотоннажное судно длиной свыше 105 м (судно типа А), которое может добыть около 60 тыс. тонн минтая и сельди ежегодно, выделяется квота на добычу не более 25 тыс. тонн рыбы. Остальной объем рыбопромысловые компании-инвесторы могут добрать только за счет исторических квот, которые были распределены в 2018 году на 15 лет, обеспечивая гарантии для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. На сегодняшний день 100% компаний-инвесторов являются также держателями исторических квот.

В инвестиционные проекты компании-инвесторы вложили миллиарды заемных средств, которые отбиваются за счет прибыли от добычи рыбы, получаемой в том числе по историческим квотам. В случае введения механизма аукционов на продажу квот и фактического передела рынка потери могут быть весьма существенными не только для отдельных компаний, но и в отрасли в целом, высказывают свое мнение опрошенные эксперты.

История вопроса

Практика проведения аукционов на квоты по добыче всех видов водно-биологических ресурсов 24 года назад уже показала негативные результаты. Отрасль терпела убытки, процветало браконьерство, заявляли представители рыбопромышленников на конференции торгово-промышленных палат в 2018 году при обсуждении вопроса введения аукционного механизма. «Первые аукционы на добычу рыбы проходили с 2001 по 2003 год. Результаты были настолько негативными, что с 2004 года было решено отказаться от аукционов и ввести исторические квоты, сначала на пять, потом на десять лет. Экономическими стимулами была практически решена проблема браконьерства. К сожалению, политика государства в этом вопросе постоянно меняется. Сегодня речь идет уже о продаже всех оставшихся непроданными ресурсов, что поставит многие компании на грань выживания»,— считает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

При этом, по словам эксперта, в странах с развитой рыбопромышленной отраслью нет практики продажи права на доступ к ресурсу на десятилетия вперед. «Основой отраслевого законодательства в других странах в той или иной форме является предоставление именно исторических квот. Морское рыболовство (включая и добычу крабов) — это капиталоемкий бизнес, с очень высоким входным билетом и большим количеством рисков, от политических до экологических. Исторические квоты дают компаниям гарантию доступа к ресурсу, что является главным фактором устойчивости бизнеса. Без этого инвестиции в развитие, окупаемость которых может превышать 15 лет, теряют смысл»,— комментирует Сергей Несветов.

Кредитные риски

Именно наличие исторической квоты позволяет предприятиям получать инвестиционную квоту и реализовывать ее, говорит председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. «Для реализации инвестпроектов необходимы кредитные средства, и все банки в первую очередь смотрят на историческую квоту потенциального заемщика, ее наличие и объемы. Это является определяющим моментом при принятии решения о выдаче кредита»,— продолжает эксперт.

После завершения программы по постройке судов у России будет самый современный в мире рыбопромысловый флот, считают участники рынка.

«Но сейчас строительство еще идет, не все проекты реализованы до конца, хотя в деньгах рыбаки уже свои обязательства выполнили. Это огромный объем замороженных оборотных средств, по которым платятся проценты, и это оказывает огромное давление на отрасль. Без исторических квот нам просто не с чего будет возвращать эти кредиты»,— уточняет господин Раковский. А покупать квоты на аукционах при существующей финансовой нагрузке смогут далеко не все компании, которые уже существенно вложились в проекты. «Зато новые претенденты могут выходить на аукционы в заведомо более выигрышном положении, чем мы»,— добавляет эксперт.

Продажа квот, которые раньше распределялись безвозмездно по историческому принципу, приведет не просто к каким-то локальным негативным последствиям. Это может оказать крайне разрушительное влияние на всю отрасль, считает президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. «Сиюминутная выгода для бюджета обернется полной остановкой всех инвестиционных программ в отрасли, приведет к массовым банкротствам добывающих предприятий, снижению вылова и росту цен на рыбную продукцию. Это коллапс для отрасли и удар по продовольственной безопасности страны»,— уверен он.

Кроме того, по мнению экспертов, это вряд ли приведет к развитию справедливой конкуренции и выходу новых серьезных игроков на рынок, чем обосновывали подобное предложение семь лет назад. По словам Александра Дуплякова, после введения аукционов на квоты по крабам вместо 50 компаний в этом сегменте осталось 7–8. Рынок стал еще более закрытым, мелкие и средние компании ушли. «Никто до сих пор не оценивал последствия введения аукционов в полном объеме для крабового сегмента, поэтому, прежде чем менять механизм распределения квот, необходимо все тщательно проанализировать»,— говорит глава Ассоциации добытчиков краба.

Рыбопромышленники предлагают оставить исторические квоты, находящиеся в пользовании российских рыбопромысловых компаний-инвесторов, до 2033 года, как и планировалось ранее при принятии рыбной реформы в 2018 году. Сейчас момент для кардинальных перемен в этом вопросе явно не подходящий, считает Станислав Аксенов. По данным сообщества, с 2022 года прибыль отрасли снизилась в два раза из-за введения ограничений на ключевых рынках сбыта: эмбарго на поставки российских морепродуктов в США, введение ЕС импортной пошлины на продукцию из белой рыбы и пр. Переориентация экспортных потоков в дружественные страны так же остается сложной из-за значительных импортных пошлин на рыбную продукцию из РФ: Китай — 7%, Турция — до 13%, Индия — 30%.

«В настоящее время инвесторы балансируют на грани рентабельности — весь свободный денежный поток уходит на обслуживание текущих долговых обязательств перед банками-кредиторами»,— говорят представители отрасли.

Проблемы экспорта

Еще одним негативным фактором для дальнейшего развития отрасли может стать возвращение экспортных пошлин на основные виды рыбы и морепродуктов. В ноябре прошлого года вышло постановление правительства РФ об отмене экспортной пошлины на филе минтая. А 1 января 2025 года экспортные пошлины на рыбу были полностью отменены. Но сейчас предлагается рассмотреть целесообразность возвращения таможенных пошлин.

Сейчас для возвращения экспортных пошлин неподходящий момент, считают участники рынка. «В 2024 году финансовые результаты рыбной отрасли оказались наихудшими за пять лет. Например, чистая прибыль предприятий в минтаевом секторе за пять лет рухнула в 20 раз, до 2,4 млрд руб., а доля убыточных минтаевых предприятий достигла 44%. Одна из причин таких показателей — значительное падение экспортной выручки на фоне введения вывозной экспортной пошлины в 2023–2024 годах, которая усилила влияние санкционных ограничений»,— рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Он напомнил, что на одном из ключевых рынков потребления минтая — ЕС — действует импортная пошлина на продукцию российского происхождения 13,7%. Но единственный конкурент РФ — США — поставляет минтай в Европу по нулевой пошлине и благодаря ослаблению наших позиций наращивает долю своего присутствия на этом рынке. В результате в прошлом году объем экспорта российского минтая сократился, а его цена достигла шестилетнего минимума. Однако в текущем году, продолжает господин Буглак, ситуация улучшилась. В том числе из-за отмены экспортной пошлины. По итогам года в ассоциации ожидают рост выручки от экспорта минтая на 20%.

В целом по итогам первого полугодия 2025 года объем рыбного экспорта РФ в денежном выражении вырос на 15% год к году (до $2,8 млрд). По мнению участников отрасли, это позволило полностью отыграть падение экспорта 2024 года, во многом вызванное действием экспортной пошлины. Рыбопромышленники опасаются, что возвращение экспортных пошлин на рыбную продукцию из России сделает поставки продукции на внешние рынки нерентабельными и значительно снизят объемы российского рыбного экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении. «Ограничения снижают конкурентоспособность нашей продукции и без экспортных пошлин, приходится постоянно искать какие-то незанятые или дефицитные ниши, чтобы иметь достаточную выручку от экспорта, выполнять показатели по повышению его объемов. Эти обязательства с нас никто не снимает»,— прокомментировал Илья Раковский.

Непосильная нагрузка

В обосновании к вопросу возвращения экспортной пошлины сказано, что это должно стимулировать производство отечественной рыбной продукции с высокой степенью переработки. Но участники отрасли считают, что мера может оказать обратный эффект. «В очередной попытке введения вывозных таможенных пошлин на основные виды водных биоресурсов под видом стимулирования производства продукции с высокой степенью переработки нет экономической логики. Выпуск такой продукции в первую очередь требует значительные инвестиции в новое производство, в оборудование и технологии, которые стоят немалых денег. А взять эти деньги можно только из прибыли предприятий, которая уменьшится ровно на сумму таможенной пошлины»,— считает Александр Дупляков.

Введение таможенных пошлин в итоге приведет к противоположному эффекту — снижению инвестиционного потенциала отрасли и ограничению возможности производить продукцию глубокой переработки.

Более того, такая инициатива ставит под угрозу завершение тех проектов, которые сейчас реализуются в рамках программы инвестиционных квот, говорит глава Ассоциации добытчиков краба. По данным отраслевиков, основные участники рыболовной отрасли за 5 лет суммарно проинвестировали 910 млрд руб., включая прямые платежи в бюджет за 15-летние квоты на вылов крабов и других морепродуктов (400 млрд руб.) и инвестиции в рыбопромысловые и краболовные суда и заводы (510 млрд руб.) со среднегодовым темпом инвестиций около 100 млрд руб. При принятии решения о вложении средств и реализации проектов участники отрасли учитывали необходимость оплаты экспортной пошлины только до конца 2024 года без дальнейшего продления ее действия.

«Если говорить о крабовом сегменте отрасли, то у нас, наоборот, наиболее ценной и востребованной является живая продукция с нулевой степенью переработки. Но это не значит, что производить и продавать такую продукцию проще. Сохранение товарных свойств живого краба по всей цепочке поставок требует не меньших усилий при более высоких рисках по сравнению с мороженой продукцией любой степени переработки. Мы также реализуем инвестиционные программы по строительству флота, квоты на вылов приобретались на аукционах за большие деньги, и с учетом текущей ситуации окупаемость многих проектов выходит за расчетные сроки. Поэтому введение таможенных пошлин на крабовую продукцию также негативно скажется и на добытчиках краба, несмотря на сложившийся стереотип успешности нашего сегмента»,— добавляет глава Ассоциации добытчиков краба.

Введение вывозных пошлин — это дополнительная финансовая нагрузка на компании (помимо аукционных платежей, увеличения ставок сбора за пользование ВБР, налога на прибыль и пр.), она ничего не стимулирует, согласен Сергей Несветов. Развитие переработки, подчеркивает эксперт, является ответом на требования рынка, и очень многие российские компании уже успешно идут по этому пути.

Прежде чем принимать подобные меры, нужно произвести всесторонний анализ состояния отрасли, изучить все финансово-экономические показатели, указывают эксперты, а также тщательно обсудить эти вопросы с представителями рыбохозяйственного комплекса. «Сохранение позитивной динамики, которую мы наблюдаем в этом году, во многом зависит от конструктивного подхода к регулированию отрасли,— говорит Алексей Буглак.— Ассоциация добытчиков минтая планирует принять участие в обсуждении и проработке всех поручений, которые на прошлой неделе утвердил глава государства. Мы уже приступили к проработке позиции, наша задача — выйти на сбалансированное решение, которое будет учитывать реальное положение дел в отрасли и отвечать государственным интересам».

