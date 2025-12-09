Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Зенит» планирует приобрести Джона Джона из «Ред Булл Брагантино» за 15 млн евро

Петербургский «Зенит» предложил бразильскому «Ред Булл Брагантино» 15 млн евро плюс 3 млн в качестве бонусов за хавбека Джона Джона, сообщает ESPN. Это вторая попытка сине-бело-голубых приобрести перспективного полузащитника.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Контракт господина Джона с нынешним клубом, которым владеет австрийский концерн «Ред Булл», рассчитан до лета 2029 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел за команду 34 матча, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

«Зенит» после завершения первой половины чемпионата России по футболу находится на втором месте в турнирной таблице, уступая «Краснодару» один балл. Сейчас коллектив находится в отпуске, игры РПЛ возобновятся только в конце февраля 2026 года.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что петербургский гранд интересуется 21-летним защитником «Крузейро» Джонатаном Жезусом. Сине-бело-голубые готовы заплатить за трансфер 7 млн евро. Предложение предусматривает выплату суммы в два равных платежа.

