«Зенит» предложил «Крузейро» до €8 млн за защитника Джонатана Джейзуша

Петербургский ФК «Зенит» в начале декабря направил бразильскому «Крузейро» предложение о трансфере 21-летнего защитника Джонатана Джейзуша за сумму до €8 млн. Об этом сообщает ESPN.

Фото: Соцсети Джонатана Джейзуша

По данным издания, «Зенит» готов выплатить €7 млн двумя равными траншами, а еще €1 млн предусмотрен в виде бонусов по результатам работы.

Джонатан Джейзуш выступает за «Крузейро» с прошлого сезона и в 2025 году провел 29 официальных матчей. Контракт действует до 2029 года. Ранее клуб выкупил футболиста у «Сеары» за €1,2 млн.

Артемий Чулков