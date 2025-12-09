При атаке БПЛА в Чебоксарах пострадали девять человек

В результате утренней атаки беспилотников в Чебоксарах пострадали десять человек, в том числе один ребенок, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Режим опасности атаки БПЛА в республике снят, передает ТАСС.

На базе одного из общеобразовательных учреждений в микрорайоне Чебоксар открыт пункт временного размещения. Экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится на личном контроле главы Чувашии Олега Николаева, уточнил вице-премьер.

Господин Николаев подтвердил число пострадавших. Он рассказал, что возникший после атаки дронов пожар уже потушили. «Ситуация находится под полным и непрерывным контролем. Все необходимые силы и средства задействованы»,— написал глава региона в Telegram.

После атаки БПЛА в Чебоксарах ограничили движение на нескольких магистралях. Минобороны РФ атаку БПЛА в Чувашии пока не комментировало. По данным министерства, за ночь сбили 121 БПЛА над 12 российскими регионами.