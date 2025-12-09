В Ярославской области соцвыплаты проиндексируют на 5,1%

В Ярославской области с 1 января 2026 года выплаты, предусмотренные Социальным кодексом региона, будут проиндексированы на 5,1%. Проект закона об этом внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Фото: Ъ-Ярославль

Аналогичным образом будут увеличены выплаты по законам «О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» и «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству».

На повышение выплат по данным законам из бюджета Ярославской области потребуется дополнительно 123,3 млн руб. в год. «Ъ-Ярославль» сообщал, что год назад соцвыплаты также индексировали на 5,1%.

Антон Голицын