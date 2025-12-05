Вход на станцию метро «Площадь Восстания» ограничат из-за ремонта эскалаторов

В центре Петербурга на несколько месяцев изменится режим работы вестибюля 1 станции метро «Площадь Восстания» Кировско-Выборгской («красной») линии. Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта эскалаторов.

Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», на период с 8 декабря по 26 февраля по рабочим дням с 16:15 до 20:00 вход в вестибюль станции для пассажиров будет ограничен.

При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени с учетом фактического пассажиропотока, отметили в пресс-службе петербургской подземки.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что специалисты отремонтировали проблемные эскалаторы на открытой год назад станции метро «Горный институт».

Андрей Цедрик