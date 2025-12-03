Что такое «репарационный кредит» ЕС для Украины: основные тезисы

Евросоюз представил 3 декабря план использования замороженных российских активов для финансирования Украины. По оценкам МВФ, Киеву на 2026-2027 годы требуется €135 млрд для поддержания государства, базовых услуг (гражданская сфера) и армии (военная сфера). Как следует из заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, цель ЕС — покрыть две трети этих потребностей (€90 млрд), оставшуюся треть должны профинансировать международные партнеры. Евросоюз предлагает два решения: заимствования за счет европейского бюджета и «репарационный кредит» — за счет доходов с российских активов. В чем заключается механизм работы с российскими замороженными активами — в материале «Ъ».

Механизм «Заема на репарации» Это заем с ограниченным регрессом. Украина должна будет погасить его только после «получения репараций от России».

В регламенте говорится, что Россия будет обязана возместить причиненный ущерб. Заем с ограниченным регрессом — кредит, при котором в случае неисполнения заемщиком обязательств, право кредитора на взыскание долга ограничивается только активами, предоставленными в качестве обеспечения по кредиту. Если средств от реализации этих активов недостаточно для покрытия всей суммы долга, кредитор не имеет права требовать остаток с заемщика.

Финансирование займа Источник средств: накопленные денежные балансы в финансовых учреждениях ЕС, которые возникают из-за запрета на выплаты процентов, дивидендов и погашения по ценным бумагам, принадлежащим Центральному банку России и Фонду национального благосостояния РФ.

Активы ЦБР остаются неприкосновенными, запрет на операции с ними сохраняется.

Механизм: ЕС заимствует эти временно свободные денежные средства у финансовых учреждений для предоставления займа Украине.

Гарантии возврата финансовым учреждениям Предлагается трехуровневая система защиты: Гарантии государств-членов ЕС.

Механизм ликвидности на уровне ЕС.

Возможность расчетов долговыми ценными бумагами ЕС. После прекращения конфликта и «выплаты Россией репараций Украине», цепочка расчетов замыкается: Украина возвращает средства ЕС — ЕС возвращает их финансовым учреждениям — учреждения возвращают средства ЦБР после снятия санкций.

На что пойдут деньги Поддержка макрофинансовой стабильности Украины (бюджетные нужды).

Укрепление оборонно-промышленной базы Украины и ее интеграция в европейскую оборонно-промышленную базу.

Средства могут быть направлены как на текущие военные нужды, так и на восстановление в случае достижения мира.

Помощь будет предоставляться через существующие механизмы — макрофинансовую помощь и «Фонд Украины».