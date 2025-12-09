В Удмуртии установили более 500 мемориальных объектов памяти участников СВО

В Удмуртии обустроили более 500 мемориальных объектов памяти погибших участников СВО. Такие цифры глава республики Александр Бречалов озвучил на встрече с матерями погибших военнослужащих 8 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«На сегодняшний день увековечены имена более 500 военнослужащих, в том числе в 2025 году — 142. Это и мемориальные доски, и парты героев, и бюсты, и памятники»,— рассказал господин Бречалов. Он добавил, что в республике 1,5 года работает межведомственная комиссия по этому направлению, которая составила и выполнила план мероприятий по увековечиванию памяти погибших участников СВО в регионе. В нем более 40 пунктов.

Глава республики отметил, что власти в первую очередь отталкиваются от инициатив жителей республики. Об одном из проектов под названием «Память в лицах» рассказала мать погибшего участника СВО из Воткинска Юлия Ашихмина. Он реализуется совместно с местными художниками.

«В каждом выпуске газеты “Воткинские вести” публикуются материалы о наших земляках-участниках СВО. Статей уже немало, поэтому принято решение создать свою книгу памяти»,— добавила она.

Второй проект, о котором рассказала Юлия Ашихмина, — «Адаптивные тренеры». «Мы сотрудничаем с сообществами десантников, пограничников, организациями детей-инвалидов <...> Хотим, чтобы в рамках проекта участники СВО, возвращаясь с травмами домой, чувствовали себя востребованными и занимались с детьми с ОВЗ, которые тоже очень нуждаются во внимании»,— отметила мать погибшего участника СВО.

Напомним, в школах Удмуртии установлено более 45 «Парт Героев». В образовательных организациях создаются «уголки» памяти об участниках СВО.