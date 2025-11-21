Более 45 парт памяти участников СВО появилось в школах Удмуртии

В школах Удмуртии установили более 45 «Парт Героев», посвященных участникам СВО, рассказала зампредседателя правительства республики Наталья Тойкина на заседании круглого стола в Госсовета региона (ГС УР) по направлению. Всего в городах и районах республики за время боевых действий появилось 167 мемориальных досок, 6 памятников, 7 аллей памяти в местах захоронений и 24 аллеи славы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госсовет Удмуртии Фото: Госсовет Удмуртии

«Кроме этого, архивная службы Удмуртии ведет прием документов от родственников бойцов, рассказывающих о их жизни и ратных подвигах, а в образовательных организациях создаются уголки памяти об участниках СВО и открываются “Парты Героев”»,— говорится в сообщении ГС УР.

В 2025 году был разработан республиканский план по увековечиванию памяти погибших участников СВО, в который вошло около 40 мероприятий, а также разработаны рекомендации по благоустройству захоронений военнослужащих и типовой макет мемориальной доски.