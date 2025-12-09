Греф предложил уравнять налоги для маркетплейсов и офлайн-магазинов

Маркетплейсы должны платить налоги так же, как и офлайн-магазины, чтобы уравнять условия конкуренции. Об этом «Ведомостям» заявил глава Сбербанка Герман Греф на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

До этого Герман Греф отмечал, что маркетплейсы находятся вне конкурентного пространства, в первую очередь, налогового. Представитель «Wildberries и Russ» сказал «Ведомостям», что налоговая нагрузка на маркетплейсы выше, чем доход розничных сетей в офлайне. При этом конкретные цифры собеседник газеты не привел. Близкий к одному из бизнес-объединений источник издания сообщил, что налоговая нагрузка на доходы цифровых платформ в России достигает 7%. При этом у розничных сетей она наблюдается в районе 4%.

По словам представителя «Wildberries и Russ», продавцы сами отчитываются о доходах и платят по ним в зависимости от налогового режима. Льготы по налогам предусмотрены для малого и среднего бизнеса вне зависимости от канала реализации их товара. Руководитель практики «Налоги» LCH.Legal Андрей Чумаков сообщил газете, что принципиальных отличий налогообложения у маркетплейсов и офлайн-магазинов нет. Цифровые площадки платят налог на прибыль, НДС со своих услуг, имущественные налоги, а также налоги и страховые взносы с фонда оплаты труда работников.

8 декабря руководители «Детского мира», «М.Видео», DNS и других ритейлеров обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ограничить демпинг и финансовую деятельность маркетплейсов. В частности, ритейлеры просили ускорить принятие нормы об уплате НДС при ввозе из-за рубежа физлицами товаров, заказанных в онлайне.

