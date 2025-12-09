Politico: США уведомили G7 о намерении сократить поддержку Украины

США на встрече министров финансов стран G7 предупредили, что сократят поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита от объединения, сообщает Politico. Кредит был согласован в 2024 году предыдущей администрацией США.

По данным издания, Украине придется уже с апреля сократить государственные расходы в отсутствие новой помощи, потому что страна столкнется с дефицитом бюджета на €71,7 млрд. Источники Politico рассказали, что Япония отвергла предложение Евросоюза (ЕС) присоединиться к его плану по использованию замороженных российских государственных активов для выдачи кредита Украине.

При этом в совместном заявлении по итогам встречи министры финансов G7 пообещали продолжить работу «по разработке широкого спектра вариантов финансирования для поддержки Украины». В числе опций — потенциальное использование всей стоимости замороженных российских активов.

Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает на саммите ЕС 18–19 декабря принять решение о присвоении €210 млрд российских активов. Основная их часть (€185 млрд) заблокирована в бельгийском депозитарии Euroclear. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен утверждает, что использование активов РФ для финансирования Украины является ключевым актом для обороны ЕС.