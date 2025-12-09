Глава МИД КНР Ван И заявил о провокациях и угрозах со стороны Японии в АТР

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров в Пекине с германским коллегой Йоханном Вадефулем заявил о «совершенно неприемлемой» политике Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дипломат обвинил Токио в провокационных действиях, в том числе в использовании тайваньского вопроса для военных угроз в отношении КНР.

«Нынешний японский лидер пытается использовать Тайвань — территорию, которую Япония колонизировала полвека, совершая бесчисленные преступления против китайского народа, — чтобы спровоцировать беспорядки и угрожать Китаю военным путем»,— сказал Ван И (цитата по Reuters).

Китайский министр подчеркнул, что любые попытки «защищать независимость Тайваня» являются стремлением к расколу китайской территории, а поддержка тайваньского сепаратизма — вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением международного права.

Глава германского МИД Йоханн Вадефуль подтвердил приверженность Берлина политике одного Китая. Ранее он заявлял о намерении обсудить влияние Китая на урегулирование украинского кризиса.

Обострение отношений между КНР и Японией произошло на фоне инцидента в проливе Мияко, где японские истребители пытались помешать учениям китайской авианосной группы.

Эрнест Филипповский