«Золотое яблоко» запустит чаевые для курьеров и сотрудников

Бьюти-ритейлер «Золотое яблоко» подключит в своем мобильном приложении функцию, с которой покупатель сможет оставлять безналичные чаевые для сотрудников и курьеров. Чаевые будут переводиться работникам анонимно, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Уже сейчас клиенты могут оставить чаевые курьерам, сообщили в компании. После покупки онлайн или офлайн в приложении открывается окно, где отображаются обслуживавшие заказ сотрудники. Клиент может оставить чаевые одному или нескольким из них. Размер такого денежного вознаграждения — от 50 до 5 тыс. руб. В «Золотом яблоке» отметили, что чаевые зачисляются сотруднику на карту через несколько минут. Чаевые можно оставить в течение семи дней после покупки.

В «Золотом яблоке» подчеркнули, что новую функцию подключили после поступивших обращений от клиентов. Они, как сообщается, просили предоставить возможность денежно отблагодарить работников за высокий уровень сервиса. В декабре безналичные чаевые запустят также для кассиров и консультантов.

В начале месяца Ozon рассказал о введении функции чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов. В соцсетях пользователи жаловались на то, что чаевые списывают по умолчанию, если прежде хотя бы раз таким образом отблагодарить работника ПВЗ. После начала обсуждения ситуации в компании уточнили правила оплаты чаевых.