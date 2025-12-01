Ozon уточнил правила оплаты чаевых для сотрудников ПВЗ

В Ozon (MOEX: OZON) опровергли информацию о том, что маркетплейс начал списывать чаевые для сотрудников ПВЗ без согласия покупателей. Оставить ли чаевые, клиент может решить как до, так и после получения заказа, подчеркнули в компании.

Ранее в соцсетях распространилась информация, согласно которой, если клиент Ozon хотя бы раз оставит чаевые, такую сумму якобы автоматически будут списывать каждый раз при посещении ПВЗ. В публикациях подчеркивалось, что отказаться от чаевых можно будет в течение 15 минут. Но если по истечении этого времени деньги списали, то вернуть их не получится, говорилось в постах.

Ozon в своем комментарии частично подтвердил эти сообщения. В комментарии компании сказано, что при оформлении заказа клиент действительно «видит в своем интерфейсе ту сумму чаевых, которую выбрал сам при последнем заказе». При этом Ozon подчеркивает, что «мы показываем ее исключительно для удобства».

«Если в этот раз клиент оставлять чаевые не хочет, еще до оформления он может выбрать вариант "без чаевых", — сказано в заявлении. — Чаевые можно поменять или отменить в любой момент до выдачи заказа, а также в течение 15 минут после его получения».

Клиенту также предлагается другой вариант опции: можно «вообще не привязываться к постоянным чаевым» и самостоятельно оставлять чаевые после получения заказа.