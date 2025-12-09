До 10 выросло число закрывшихся с ночи российских аэропортов

Временно принимать и выпускать самолеты перестали еще три аэропорта — в Нижнем Новгороде, Казани и Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. До этого временно приостанавливали свою работу авиагавани в семи городах.

В ночь на 9 декабря закрывались аэропорты Волгограда, Краснодара, Грозного, Магаса, Владикавказа, Тамбова и Калуги. О снятии ограничений в Волгограде и Краснодаре в Росавиации сообщили в 6:25 мск. В агентстве отметили, что краснодарский аэропорт начнет обслуживать рейсы с 09:00 мск. Ограничения в Калуге сняли около 6:04 мск.

По данным Минобороны России, ночью над регионами России силы ПВО сбили 121 беспилотник ВСУ. Больше всего БПЛА уничтожили над Белгородской областью — 49 дронов. О налете беспилотников сообщал губернатор Чувашии Олег Николаев: были повреждены жилые дома, пострадали люди.