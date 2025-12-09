В Крыму 2026 год объявили Годом гостеприимства

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал распоряжение о проведении в 2026 году Года крымского гостеприимства. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Официальный старт инициативе дадут на межрегиональном отраслевом форуме-выставке «Крым. Сезон — 2026» в феврале. В течение года пройдут мероприятия, которые продемонстрируют круглогодичный санаторно-курортный и туристический потенциал полуострова.

«Наш полуостров — это территория гостеприимства. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса в Республике Крым после исторического воссоединения с Россией имеет стратегическое значение для экономического и социального развития региона»,— отметил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

По его словам, в индустрии гостеприимства Крыма сегодня работают более 42 тыс. человек — практически каждый седьмой трудоспособный житель республики. В период высокого курортного сезона показатель увеличивается в разы.

Согласно данным министерства, в 2025 году 75% туристов отдыхали в Крыму не первый раз, у 94% оправдались ожидания от отдыха. При этом 98% отдыхающих выразили намерения приехать в Крым еще, включая 68% — уже в следующем году и 30% — в ближайшие пять лет.

Турпоток в республику за январь—ноябрь 2025 года составил более 6,7 млн человек, что на 15% выше уровня аналогичного периода 2024 года.

Анна Гречко