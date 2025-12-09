Уволенные за участие в протестах агенты ФБР потребовали восстановления через суд

Адвокатская компания Washington Litigation Group подала иск в суд от имени 12 агентов ФБР, уволенных осенью этого года, с требованием восстановить их в должностях. Федеральное бюро расследований США уволило около 20 своих сотрудников за проявленную в 2020 году солидарность с протестами после убийства Джорджа Флойда. Некоторых агентов ФБР сфотографировали, когда те стояли на коленях во время акций в Вашингтоне.

В иске, с которым ознакомилось Assosiated Press, отмечается, что действия агентов 4 июня 2020 года были направлены на деэскалацию нестабильной ситуации и не являлись политическим жестом. Сотрудники ФБР патрулировали улицы Вашингтона в период гражданских беспорядков, вызванных смертью Флойда. Не имея средств индивидуальной защиты, агенты «оказались в меньшинстве среди враждебно настроенной толпы» и решили встать на колени, «чтобы разрядить обстановку», утверждается в иске.

Принятое решение оказалось верным, так как толпа разошлась, выстрелов не было, а агенты «спасли жизни американцев» в тот день, указано в документе.

Влад Никифоров