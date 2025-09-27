ФБР уволило 20 сотрудников за поддержку протестующих после убийства Флойда

Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило около 20 своих сотрудников за проявленную в 2020 году солидарность с протестами после убийства Джорджа Флойда. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники. По их словам, некоторых агентов ФБР сфотографировали, когда те стояли на коленях во время акций в Вашингтоне.

Изначально ФБР перевело этих сотрудников на другие должности, однако позднее решило расторгнуть с ними служебные контракты. Ассоциация агентов ФБР подтвердила факт увольнений и подчеркнула, что среди уволенных есть ветераны вооруженных сил, имеющие дополнительную правовую защиту. В организации обвинили руководство бюро в нарушении закона и игнорировании конституционных прав агентов.

Протесты вспыхнули в 2020 году, после гибели Джорджа Флойда. Он умер при задержании по подозрению в использовании поддельного чека на $20. Случившееся спровоцировало масштабные демонстрации против полицейского произвола по всей стране, переросшие в беспорядки. Во время акций погибли 29 человек, а более 14 тыс. участников были арестованы. Позднее суд признал бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда и приговорил его к 22,5 года заключения.

