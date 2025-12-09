Минпросвещения назвало число не посещающих школы детей мигрантов

Как обратил внимание «Ъ», Минпросвещения опубликовало данные о числе не посещающих школу детей. Таковых нашлось 6,92 тыс., и этот показатель почти не изменился по сравнению с прошлым годом. В сентябре Рособрнадзор заявлял, что в 2025 году более 20 тыс. детей с иностранным гражданством не были допущены до учебы в школе как не сдавшие экзамен на знание русского языка, но в статистике Минпросвещения оказалось всего 168 таких детей.

По информации министерства, примерно шестая часть из попавших в отчет не посещают школу по состоянию здоровья, остальные — «по неуважительным причинам». Большинство из них находятся в возрасте 15–17 лет (4,5 тыс.). Они уже получили общее образование и решили не продолжать обучение. В эту же категорию попадают и те, кто не сдал экзамены за девятый класс.

«Причины непосещения образовательных организаций — комплексная проблема. Семейное неблагополучие может быть лишь одним из факторов»,— пояснили “Ъ” в Минпросвещения. Среди других причин в ведомстве назвали психологические аспекты (тревожность, депрессия, стресс или неготовность к обучению), проблемы со здоровьем, а также удаленное проживание.

