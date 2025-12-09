Количество командировок россиян за границу сократилось на 25%

Количество гостиничных бронирований деловых туристов в России по итогам осеннего делового сезона (сентябрь—ноябрь) сократилось на 7% год к году, за рубежом — на 25%, следует из данных туроператора «Аэроклуб». В сервисе «Ракета» заметили снижение спроса на командировки в целом на 6%.

В сентябре—ноябре 2025 года средняя стоимость командировки для российского бизнеса с учетом суточных выросла на 21% год к году, уточнили в «Ракете». Авиабилеты для корпоративного сегмента подорожали на 17%, железнодорожные — на 10%, трансферы — на 13%.

Согласно сервису «Островок Командировки», средняя стоимость гостиничного бронирования на популярных направлениях на рынке делового туризма выросла на 3–5% год к году. Выбивается из общего тренда только Воронеж, где средняя стоимость ночи за год выросла на 21%, до 5,9 тыс. руб.

В «OneTwoTrip для бизнеса» заявили и о сокращении сроков планирования деловых поездок: 70,7% командировок оформлялись за неделю до выезда. Основной объем деловых поездок российского бизнеса формируют внутренние направления.

Подробности — в материале «Ъ» «Осень уж она не деловая».