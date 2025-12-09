Осень уж она не деловая

В период высокого делового сезона число командировок по России снизилось на 7% год к году, за рубеж — на 25%. Тенденция прослеживается на большинстве популярных внутренних и заграничных направлений. Это связано с общим снижением деловой активности и стремлением бизнеса оптимизировать тревел-бюджеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество гостиничных бронирований деловых туристов в России по итогам осеннего делового сезона (сентябрь—ноябрь) 2025 года сократилось на 7% год к году, за рубежом — на 25%, следует из данных крупного туроператора на рынке делового туризма «Аэроклуб». В сервисе «Ракета» заметили снижение спроса на командировки в целом осенью на 6% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Осень традиционно считается показательным периодом для рынка делового туризма: на этот период приходится пик рабочих поездок. Негативный тренд в сегменте начал прослеживаться в первой половине 2025 года, по итогам которой число командировок сократилось на 3–5% год к году. Тенденция объяснялась общим снижением деловой активности и завершением процесса поиска новых деловых партнеров (см. “Ъ” от 22 июля). Директор по маркетингу и коммуникациям «Ракеты» Дарья Лукьянова-Зубрицкая поясняет, что компании оптимизируют тревел-расходы и перераспределяют бюджеты.

Стремление экономить может быть связано в том числе с повышением стоимости путешествий.

В сентябре—ноябре 2025 года средняя стоимость командировки для российского бизнеса с учетом суточных выросла на 21% год к году, говорят в «Ракете».

Авиабилеты для корпоративного сегмента подорожали на 17%, железнодорожные — на 10%, трансферы — на 13%. Средняя стоимость гостиничного бронирования на популярных направлениях на рынке делового туризма, согласно сервису «Островок Командировки», выросла на 3–5% год к году. Выбивается из общего тренда только Воронеж, где средняя стоимость ночи за год выросла на 21%, до 5,9 тыс. руб., по итогам осени.

В рамках оптимизации российские компании меняют и привычные форматы путешествий. Согласно «OneTwoTrip для бизнеса», осенью этого года 2% сотрудников российских компаний летали в деловые поездки бизнес-классом, годом ранее — 3%. В «Аэроклубе» отмечают, что единственной растущей год к году категорией размещения на рынке делового туризма стали квартиры и апартаменты. Осенью объем их продаж вырос на 8% год к году. Спрос на пятизвездочные и четырехзвездочные отели при этом потерял 13%. Интерес к гостиницам «три звезды» опустился на 14%.

Руководитель «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков говорит и о сокращении сроков планирования деловых поездок: минувшей осенью 70,7% командировок оформлялись за неделю до выезда. Основной объем деловых поездок российского бизнеса формируют внутренние направления. По подсчетам «Авиасейлс», их доля в структуре бронирований в сентябре—ноябре 2025 года составила 88,6%. Это немного меньше показателя за аналогичный период прошлого года, когда было 89,2%. Но снижение доли в структуре продаж, по данным сервиса, продемонстрировали практически девять из десяти востребованных внутренних направлений. Заметно вырос спрос только на Калининград, увеличивший долю на 47% год к году. В «Аэроклубе» и «Ракете» фиксируют также увеличение спроса на поездки в Иркутск.

Негативную динамику показывают и практически все популярные зарубежные направления.

Лидерство в сегменте сохраняет Китай, на который, по данным «Аэроклуба», пришлось 39% от общего объема гостиничных бронирований деловых туристов за рубежом по итогам осени 2025 года. При этом количество продаж в эту страну сократилось на 10% год к году, следует из подсчетов «Островок Командировки». Число бронирований в Казахстане снизилось год к году на 22%, в Узбекистане — на 15%, отмечают в компании.

Дарья Лукьянова-Зубрицкая считает маловероятным увеличение числа деловых поездок в ближайшие месяцы и первой половине 2026 года. В числе наиболее активно путешествующих отраслей, согласно «Аэроклубу», остаются ритейлеры. В сентябре—ноябре они обеспечили 22% от общего объема бронирований по России представителей бизнеса. Доля представителей нефтегазовой и энергетической отраслей составляет 16%, телекоммуникационных компаний — 12%. Высокую активность при планировании деловых поездок за рубеж проявляют фармацевтические компании.

Александра Мерцалова