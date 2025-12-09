Владельцы ПВЗ могут получить право работать с несколькими маркетплейсами

В рамках формирования национальной модели торговли власти могут законодательно запретить маркетплейсам вводить дискриминационные условия для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), вынуждая их работать только с одной площадкой. Соответствующая мера содержится в проекте «дорожной карты» Минпромторга (копия есть у «Ъ»), ее реализация возможна в 2026 году через обязательные стандарты или федеральный закон.

Как поясняют эксперты, в 2019–2021 годах крупные маркетплейсы, такие как Ozon и Wildberries, начали активно продвигать монобрендовые ПВЗ, субсидируя их открытие. Это позволяло им контролировать клиентский опыт, оптимизировать логистику и управлять возвратами. Однако такой формат ограничивает владельцев ПВЗ, особенно в малых населенных пунктах с низкой плотностью заказов, где мультибрендовость могла бы повысить рентабельность за счет загрузки.

В то же время, возврат к мультибрендовой модели создает риски для самих маркетплейсов: усложняется контроль качества, возникают вопросы по организации разгрузки при одновременном прибытии заказов от разных операторов.

