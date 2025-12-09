Принуждение брендом

В рамках формирования национальной модели торговли власти могут ввести для маркетплейсов законодательный запрет на принуждение владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) к открытию только монобрендовых объектов. Возврат к мультибрендовой модели может помочь владельцам ПВЗ повысить рентабельность. Но подход создает риски для маркетплейсов, так как контролировать такие пункты сложнее и придется конкурировать за потребителя на «последней миле».

Федеральные власти могут установить запрет для маркетплейсов на введение дискриминационных условий для владельцев мультибрендовых пунктов выдачи заказов, работающих или планирующих сотрудничество с несколькими торговыми площадками. Мера содержится в подготовленном Минпромторгом проекте «дорожной карты» по формированию национальной модели торговли (копия есть у “Ъ”). В Минэкономики вопросы “Ъ” переадресовали в Минпромторг. В министерстве и ФАС оперативно не ответили.

Новые ограничения для маркетплейсов, следует из проекта «дорожной карты», планируется реализовать в 2026 году через принятие обязательных стандартов или федерального закона.

В Минпромторге рассчитывают, что мера приведет к повышению производительности труда и высвобождению площадей.

Формат ПВЗ в России начал развиваться с ростом рынка онлайн-торговли. Согласно сервису 2ГИС, в июне 2025 года в российских городах-миллионниках работала 51 тыс. пунктов, что на 51% больше год к году. Владельцами ПВЗ обычно выступают сторонние предприниматели, развивающие этот бизнес по франшизе маркетплейсов или логистических компаний. Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов поясняет, что продвигать именно монобрендовые точки компании начали в 2019–2021 годах. Тогда Ozon и Wildberries начали масштабирование пунктов с жестким брендированием через программу субсидирования, стремясь создать понятный бренд и управлять клиентским опытом.

Роман Самойлов поясняет, что «последняя миля» важна для контакта с клиентом и маркетплейсы не хотят, чтобы потребитель видел логотипы конкурентов. Монобрендовые ПВЗ проще интегрировать в единую логистическую систему, оптимизировать их загрузку и график заездов курьеров. Компании также получают возможность блокировать точки и работать с возвратами по единым правилам.

Но исключения на рынке есть. Например, крупные маркетплейсы развивают ПВЗ в отделениях «Почты России». Директор практики по стратегии роста и продаж «Рексофт Консалтинг» Кирилл Малышев замечает, что существуют и другие коллаборации. Например, Lamoda и Avito пользуются ПВЗ «Яндекc Маркета». Господин Самойлов говорит, что маркетплейсы могут идти на уступки отдельным эффективным пунктам, договариваясь о мультибрендовом формате.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов говорит, что его организация выступала против новых ограничений: они запрещают продвижение бренда маркетплейса и сокращают возможности по контролю качества услуг. Он поясняет, что договор франшизы позволяет прописать четкие правила работы.

Мультибрендовый формат оставляет вопросы: например, как будет организована разгрузка товара, если прибудет доставка сразу от нескольких операторов, кто в этом случае оплатит простой транспорта, рассуждает эксперт.

В Ozon пояснили “Ъ”, что развитие ПВЗ маркетплейса позволяет вести дополнительный бизнес, если он не мешает работе пункта и отвечает требованиям. Например, партнеры могут выдавать заказы логистических компаний и открывать пункты разных брендов в соседних помещениях. В Wildberries заявили “Ъ”, что партнеры компании также могут заниматься сторонним бизнесом при соблюдении условий брендинга: такая модель позволяет снизить издержки и повысить производительность.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров считает, что практика принуждения владельцев ПВЗ к сотрудничеству с одной платформой нарушает антимонопольные нормы. Предыдущая волна конфликтов на этом фоне, по его словам, возникала в 2023 году: тогда вопрос был урегулирован в рамках стандартов, предприниматели получили право выдавать сторонние заказы без брендинга и рекламы. Роман Самойлов замечает, что владельцам ПВЗ с низкой плотностью заказов, например, в малых населенных пунктах мультибрендовый формат может позволить повысить выручку за счет роста загрузки.

