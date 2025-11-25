Ветви власти Хакасии согласовали параметры республиканского бюджета на 2026 год

Правительство и верховный совет Хакасии согласовали проект бюджета республики на 2026 год. Об этом глава региона Валентин Коновалов сообщил на заседании правительства 25 ноября.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Мы вчера провели согласительную комиссию совместно с депутатами верховного совета, и все вопросы, которые были как у членов правительства, так и у депутатов, мы урегулировали и пришли к единой позиции»,— сказал руководитель республики. За совместную работу в поисках «разумных компромиссов» он поблагодарил спикера парламента Сергея Сокола и его первого заместителя Петра Воронина.

Доходы бюджета Хакасии на 2026 год запланированы в объеме 63,27 млрд руб., расходы — 70,35 млрд руб. Дефицит составит 7,07 млрд руб. Как писал «Ъ-Сибирь», в ходе публичных слушаний 17 ноября ряд их участников заявили о том, что правительство закладывает в проект бюджета невыполнимые показатели по доходам.

Принять бюджет в первом чтении планируется на заседании республиканского парламента 26 ноября.

Валерий Лавский