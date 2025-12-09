Рынок генеративного ИИ в России в 2025 году вырастет в пять раз

Российский рынок генеративного искусственного интеллекта (ИИ) по итогам 2025 года достигнет 58 млрд руб., что в пять раз превышает показатель 2024 года (13 млрд руб.). Такие данные приводят аналитики консалтинговой компании Onside и вендора Just AI.

По прогнозам, к 2030 году рынок может вырасти до 778 млрд руб. при среднегодовом росте 68,1%, но этот сценарий зависит от успешного масштабирования внедрений в 2026–2027 годах, отмечают аналитики.

Лидерами по внедрению являются банковский и страховой сектора (12 млрд руб.), ИТ-индустрия (7 млрд) и ритейл (6 млрд). Основные запросы бизнеса связаны с автоматизацией клиентского сервиса, поддержки и маркетинга.

Специфика российского рынка — ориентация на крупный B2B-сегмент с повышенными требованиями к безопасности. Многие компании предпочитают локальное (on-prem) размещение систем, а не облачные решения, добавили эксперты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Корпоративный интеллект».