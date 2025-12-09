Импортеры алкоголя столкнулись с затовариванием складов

Таможенные склады, предназначенные для импортной алкогольной продукции, на начало декабря оказались переполнены, рассказали «Ъ» несколько источников на алкогольном рынке. По данным Федеральной таможенной службы, загруженность 42 выделенных складов достигла 85%.

Как объясняют участники рынка, дистрибуторы традиционно наращивают поставки перед новогодними праздниками. Дополнительным стимулом стало ожидание повышения с 2026 года пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с €3 до €5 за литр, а также возможный рост минимальной розничной цены на российский виски, что может усилить конкурентоспособность импорта.

Способствовало закупкам и укрепление рубля: с начала года курс доллара снизился с 101,6 до 75,9 руб., евро — со 117,71 до 88,45 руб.

