На Кубе судят экс-министра экономики по обвинению в коррупции и шпионаже

Верховный суд Кубы сегодня начнет рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра экономики Алехандро Хиля, обвиняемого во взяточничестве, хищениях, а также шпионаже. Как сообщает Reuters, дело господина Хиля является «одним из самых громких за последние десятилетия», по крайней мере с 1989 года, когда за контрабанду наркотиков был осужден и расстрелян генерал Арнальдо Очоа, герой кубинской революции.

Рассмотрение уголовного дела Алехандро Хиля будет проходить в закрытом режиме. Исходя из соображений национальной безопасности «в судебном процессе будут присутствовать только стороны и лица, уполномоченные судом».

Господин Хиль, который прежде считался близким другом президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, инициировал в стране денежную реформу, которая окончилась провалом, сообщает Reuters. В феврале 2024 года он был уволен и после этого не появлялся на публике до октября 2025 года, когда экс-министру были предъявлены обвинения в совершении преступлений.

Влад Никифоров