Мизулина получила 63 тысячи писем от школьников после блокировки Roblox

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что за несколько дней после блокировки Roblox в России получила 63 тыс. писем, часть из которых были направлены в Роскомнадзор. Ведомство заблокировало доступ к платформе Roblox в России 3 декабря.

Глава ЛБИ усомнилась в эффективности блокировок как метода. «Возникает вопрос. Может быть пора искать другие варианты борьбы с педофилами и провокаторами, которые лезут в детскую среду в сети? Решает ли вообще блокировка ресурсов проблему доступа незнакомцев к детям?» — написала госпожа Мизулина в своем Telegram-канале.

По мнению госпожи Мизулиной, после блокировки дети перейдут на другие ресурсы или станут использовать VPN. Она призвала искать новые подходы: использовать ИИ для выявления преступников в сети, создавать в правоохранительных органах специализированные IT-подразделения и оперативно реагировать на обращения родителей.