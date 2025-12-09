Трамп пригрозил Мексике пошлинами в 5% из-за долга по водным ресурсам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика нарушает всеобъемлющее соглашение по водным ресурсам, не поставив Соединенным Штатам более 800 тыс. акро-футов воды за последние пять лет. Он пригрозил введением пошлин на мексиканские товары.

«У меня есть разрешение ввести 5-процентный тариф для Мексики, если эта вода не будет подана немедленно. Чем дольше Мексика будет тянуть с подачей воды, тем больше пострадают наши фермеры»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, задержки наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству Техаса, включая урожаи и домашний скот.

Американский президент потребовал, чтобы Мексика выделила 200 тыс. акро-футов воды до 31 декабря, а остальной объем — вскоре после этой даты. «На данный момент Мексика не отвечает, и это очень несправедливо по отношению к нашим американским фермерам»,— добавил он.